Soda bikarbona jeste spas za mnoge stvari po kući, ali kad krenu kamenac, rđa i one bele naslage po slavinama – tu nastupa jedan drugi „tajni adut“ koji domaćice sve više koriste. U pitanju je limunska kiselina, običan beli prah koji košta malo, a čisti kao lud.
Moja tetka je uvek govorila: „Kad ti bojler počne da krči i slavina pobeli od kamenca, ne bacaj pare na skupa sredstva.“ I stvarno je bila u pravu.
Limunska kiselina poslednjih godina postala je pravo čudo za čišćenje po kući jer skida kamenac, rđu i tvrdokorne fleke bez jakih hemikalija i teških mirisa.
Za razliku od sode bikarbone koja je odlična za masnoću i mirise, limunska kiselina bukvalno „jede“ kamenac. Zato je domaćice najviše koriste za:
– čišćenje kuvala i bojlera
– pranje veš mašine i sudomašine
– slavine i tuš kabine
– WC šolju
– fleke od rđe
– staklo i pločice u kupatilu
Dovoljno je jedna do dve kašike u mlakoj vodi i već posle nekoliko minuta sve sija.
Mnogi sipaju limunsku kiselinu direktno u praznu veš mašinu i uključe program na visokoj temperaturi. Posle toga nema neprijatnih mirisa, a kamenac nestane.
Odlična je i za kuvalo za vodu. Sipate vodu, dodate malo limunske kiseline, pustite da provri i kamenac se sam odvaja.
Ali postoji jedna važna stvar – ne sme da se koristi na mermeru, granitu i osetljivim površinama jer kiselina može da ih ošteti.
Takođe, nikad ne treba mešati limunsku kiselinu sa varikinom ili jakim hemikalijama.
Zanimljivo je da se koristi čak i u kuhinji, za zimnicu i očuvanje boje hrane, a mnogi je sipaju i umesto omekšivača za veš jer tkanina posle bude mekša.
Najbolje od svega je što košta sitno, a jedna kesica može da zameni pola sredstava za čišćenje po kući.
Komentari (0)