Soda bikarbona jeste spas za mnoge stvari po kući, ali kad krenu kamenac, rđa i one bele naslage po slavinama – tu nastupa jedan drugi „tajni adut“ koji domaćice sve više koriste. U pitanju je limunska kiselina, običan beli prah koji košta malo, a čisti kao lud.

Moja tetka je uvek govorila: „Kad ti bojler počne da krči i slavina pobeli od kamenca, ne bacaj pare na skupa sredstva.“ I stvarno je bila u pravu.

Limunska kiselina poslednjih godina postala je pravo čudo za čišćenje po kući jer skida kamenac, rđu i tvrdokorne fleke bez jakih hemikalija i teških mirisa.

Za razliku od sode bikarbone koja je odlična za masnoću i mirise, limunska kiselina bukvalno „jede“ kamenac. Zato je domaćice najviše koriste za:

– čišćenje kuvala i bojlera

– pranje veš mašine i sudomašine

– slavine i tuš kabine

– WC šolju

– fleke od rđe

– staklo i pločice u kupatilu

Dovoljno je jedna do dve kašike u mlakoj vodi i već posle nekoliko minuta sve sija.

Mnogi sipaju limunsku kiselinu direktno u praznu veš mašinu i uključe program na visokoj temperaturi. Posle toga nema neprijatnih mirisa, a kamenac nestane.

Odlična je i za kuvalo za vodu. Sipate vodu, dodate malo limunske kiseline, pustite da provri i kamenac se sam odvaja.

Ali postoji jedna važna stvar – ne sme da se koristi na mermeru, granitu i osetljivim površinama jer kiselina može da ih ošteti.

Takođe, nikad ne treba mešati limunsku kiselinu sa varikinom ili jakim hemikalijama.

Zanimljivo je da se koristi čak i u kuhinji, za zimnicu i očuvanje boje hrane, a mnogi je sipaju i umesto omekšivača za veš jer tkanina posle bude mekša.

Najbolje od svega je što košta sitno, a jedna kesica može da zameni pola sredstava za čišćenje po kući.