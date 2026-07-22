Pripremite testeninu po savetu kuvara i dobićete savršenu pastu. Pasta ne može da bude ukusna, ako niste dobro skuvali testeninu. Isto tako, ukoliko se raspada, ili se slepila, jelo od testenine neće biti ukusno.

Sve te greške možete da sprečite i da pripremite savršen ručak. Važno je da testeninu kuvate u dovoljno velikoj šerpi i da obratite pažnju na sledeće savete profesionalnog kuvara:

1. Testeninu stavite u šerpu tek kada voda provri.

2. Dobro posolite vodu pre stavljanja testenine, jer ako to ne uradite, jelo neće biti ukusno, kasnije je to teško nadoknaditi.

3. Kad testeninu ubacite u vodu, često mešajte. Početak kuvanja je kritično vreme u kojem se testenina najčešće slepi.

4. Potrudite se da sos bude spreman kad je testenina skuvana, da možete odmah da ih izmešate. Stajanje testenine na vazduhu učiniće da se ona slepi i posle kuvanja.

5. Ukoliko shvatite da sos za testeninu neće biti gotov na vreme, tada testeninu nemojte procediti u potpunosti. Ubacite je u cediljku, pustite da iscuri većina vode, ali ostavite manju količinu tečnosti pa sve zajedno vratite u lonac u kojem se kuvala i poklopite. Tako se neće osušiti dok je ne spojite s umakom.

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