Kada je reč o čišćenju kupatila, većina nas redovno briše kadu, tuš, staklo i slavine. Međutim, jedan deo često mesecima ostaje zanemaren, a to je sama glava tuša.



Evo iskustva jedne Britanke:

Voda kroz glavu tuša prolazi više puta dnevno i zadržava se u njoj, pa ne čudi što se, kada je konačno pogledamo, na njoj mogu naći kamenac, buđ i različite naslage prljavštine. Znaćete da je potrebno da je očistite kada voda počne da se zadržava i prska na sve strane, što se upravo meni dogodilo ove nedelje. Uz gotovo nimalo truda, uspela sam da uklonim svu prljavštinu jednim jeftinim proizvodom koji se pokazao boljim od belog sirćeta.

Ne živim u području sa tvrdom vodom, ali prošlo je oko šest meseci od poslednjeg čišćenja glave tuša, pa je bilo jasno da joj je čišćenje bilo potrebno. Kada sam je pregledala, videla sam tragove prljavštine u većini otvora za vodu i očekivala sam da će čišćenje biti prilično težak posao.

Poslednji put kada sam čistila glavu tuša, koristila sam uobičajeni trik sa belim sirćetom. Napunila sam kesu sirćetom, vezala je oko glave tuša i ostavila da odstoji kako bi se prljavština lakše uklonila.

Ovog puta sam, međutim, odlučila da probam nešto drugačije i mislim da se pokazalo još bolje. Umesto belog sirćeta, koristila sam svež sok od limuna i sada više ne bih čistila glavu tuša na drugi način.

Kako očistiti glavu tuša limunom?

Za ovaj trik potrebna su vam tri limuna, plastična kesa i malo tople vode.

Iscijedila sam sok od tri limuna u plastičnu kesu, dodala malo tople vode, a zatim kesu vezala oko glave tuša gumicom tako da bude potpuno potopljena u tečnost.

Limun je nežnija alternativa belom sirćetu. Pošto nemam problem sa tvrdom vodom, smatrala sam da je ovo dobra opcija za čišćenje. Osim toga, miris je bio mnogo prijatniji, iako se na kraju sve svodi na to koliko je metoda efikasna.

Kesu sam ostavila da odstoji nešto manje od dva sata. Ako je vaša glava tuša posebno prljava, možete je ostaviti nekoliko sati ili čak preko noći.

Nakon toga skinite kesu i pažljivo prospite tečnost. Zatim sam glavu tuša kratko izribala starom četkicom za zube kako bih uklonila preostale tvrdokorne naslage, a potom pustila vodu minut ili dva da se sve dobro ispere.

Veliki deo tvrdokorne prljavštine je nestao, a kupatilo je dobilo svež miris limuna.

Iako je efekat čišćenja verovatno bio približno isti kao kod belog sirćeta, ovaj način bih preporučila svima kojima smeta jak miris sirćeta i žele prijatniju alternativu. Miris limuna je zaista teško nadmašiti.

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