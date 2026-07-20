Prekomerno znojenje tokom letnjih meseci može biti veoma neprijatno. Mokra odeća, osećaj nelagodnosti i neprijatan miris često mogu pokvariti dan, ali postoje jednostavni načini koji mogu pomoći da se znojenje ublaži.

Osim korišćenja antiperspiranata, određene namirnice, čajevi i kućni tretmani mogu doprineti osećaju svežine tokom vrelih dana.

Čaj od žalfije za kontrolu znojenja

Žalfija se tradicionalno koristi kao biljka koja može pomoći kod prekomernog znojenja. Sadrži različite korisne sastojke, uključujući minerale i vitamine, koji mogu uticati na rad znojnih žlezda.

Za pripremu čaja potrebno je jednu kašičicu žalfije preliti šoljom vrele vode, poklopiti i ostaviti tri minuta. Nakon ceđenja može se dodati malo limuna.

Ohlađen čaj može se koristiti i kao obloga za delove tela koji se najviše znoje. Ne treba više od jedne šolje dnevno.

Sok od paradajza smanjuje znojenje

Jedan od trikova koji se često preporučuje jeste redovno konzumiranje soka od paradajza. Svež paradajz sok može biti dobar izbor tokom toplih dana jer sadrži veliki broj hranljivih materija i pomaže organizmu da se osveži.

Prema ovom savetu, preporučuje se da se nekoliko nedelja pije po nekoliko čaša dnevno, a nakon toga količina može da se smanji.

Limun kao prirodno osveženje

Limun se često koristi kao prirodni saveznik u borbi protiv neprijatnog mirisa i osećaja znojenja. Sok jednog limuna može se pomešati sa vodom, a zatim se tom mešavinom prebrišu delovi tela skloni pojačanom znojenju.

Nakon dvadesetak minuta kožu treba isprati hladnom vodom. Ovaj tretman ne treba koristiti neposredno pre izlaska na sunce.

Oblog od crnog čaja za znojne delove tela

Crni čaj sadrži tanine koji mogu pomoći u smanjenju osećaja prekomernog znojenja. Za pripremu obloge potrebno je staviti dve kesice crnog čaja u četiri šolje vrele vode i ostaviti da odstoji deset minuta.

Kada se čaj ohladi, njime se može prebrišiti vrat, pazuh, leđa, lice, dlanovi ili stopala.

Pojačano znojenje može biti normalna reakcija tela na toplotu, fizičku aktivnost ili stres. Ako je znojenje veoma izraženo, naglo se pojavilo ili značajno utiče na svakodnevni život, korisno je razgovarati sa lekarom.

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