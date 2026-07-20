Način na koji se ponašate u javnosti govori više od onoga što izgovarate. Iako svi ponekad imaju loš dan, određene navike ostavljaju toliko loš utisak da ljudi zbog njih nesvesno menjaju mišljenje o vama.

Ne radi se o velikim greškama, već o svakodnevnim postupcima koji pokazuju koliko poštujete druge.

Evo koja ponašanja najčešće narušavaju vaš ugled u očima okoline:

Neprestana potreba za pažnjom

Nema ništa loše u tome da budete komunikativni, ali kada se neko stalno trudi da bude u centru pažnje, to može brzo da zamori okolinu.

Ljudi lako primete razliku između pozitivne energije i potrebe da se sve vrti oko vas.

Drskost prema konobaru, kasirki...

Način na koji se neko ophodi prema konobarima, kasirkama ili bankarskim službenicima mnogo govori o njegovom karakteru.

Greške se dešavaju svakome, ali to nije razlog za povišen ton ili omalovažavanje. Strpljenje i ljubaznost ostavljaju mnogo bolji utisak nego nervoza i bahatost.

Nedostatak osnovne kulture

Reči poput „molim“, „hvala“ i „izvinite“ ne koštaju ništa, ali prave veliku razliku.

Osobe koje ih ne koriste u svom rečniku često deluju bahato i kao da smatraju da imaju više prava od drugih.

Blokiranje prolaza

Zaustavljanje nasred trotoara, ulaza ili prolaza gde je veliki broj ljudi ili parkiranje na takvim mestima, bez obzira na druge ljude, stvara nepotrebnu gužvu.

To ostavlja utisak da ne obraćate pažnju na ljude oko sebe.

Preskakanje reda

Preskakanje reda jedan je od postupaka koji gotovo svi odmah primete.

Takvo ponašanje šalje poruku da osoba smatra kako je njeno vreme vrednije od vremena svih ostalih, zbog čega vrlo brzo gubi poštovanje ljudi oko sebe.

Ne vraćanje kolica u prodavnici

Iako deluje kao sitnica, ostavljanje kolica nasred parkinga ili između automobila parkiranih tu, mnogi smatraju pokazateljem neodgovornosti, piše portal "Your Tango".

Potrebno je svega nekoliko sekundi da ih vratite na predviđeno mesto, a upravo ovakvi mali gestovi često ostavljaju najveći utisak o nečijem karakteru.

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