Baka Jovanka ne kupuje sredstvo za kamenac: Koristi samo 1 sastojak i sve blista!

Često zaboravljamo da su stari prirodni trikovi naših baka najbolji za čišćenje kuće, pa tako i za skidanje kamenca u kupatilu i kuhinji.

U moru sredstava za čišćenje kupatila, prirodni trikovi naših baka i dalje su najefikasniji, a nemaju agresivne hemikalije i neprijatni miris.

Jedan od takvih trikova dolazi od bake Jovanke, koja tvrdi da već decenijama koristi limuntus kao sredstvo za čišćenje kamenca, prljavštine i buđi u kupatilu, i to bez ribanja!