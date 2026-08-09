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Baka Jovanka ne kupuje sredstvo za kamenac: Koristi samo 1 sastojak i sve blista!

Kamenac skinite na prirodan način.

Autor:  Vesna Vukadinović
09.08.2026.15:47
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Baka Jovanka ne kupuje sredstvo za kamenac: Koristi samo 1 sastojak i sve blista!
Shutterstock | FotoDuets/Shutterstock
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Često zaboravljamo da su stari prirodni trikovi naših baka najbolji za čišćenje kuće, pa tako i za skidanje kamenca u kupatilu i kuhinji.

U moru sredstava za čišćenje kupatila, prirodni trikovi naših baka i dalje su najefikasniji, a nemaju agresivne hemikalije i neprijatni miris.

Jedan od takvih trikova dolazi od bake Jovanke, koja tvrdi da već decenijama koristi limuntus kao sredstvo za čišćenje kamenca, prljavštine i buđi u kupatilu, i to bez ribanja!

Umesto jakih sredstava punih hemije, baka koristi limuntus (limunsku kiselinu), koji:

- rastvara i uklanja kamenac

- uklanja tvrdokorne mrlje

- neutrališe neprijatne mirise

- čisti bez oštećenja keramike.

Sve što vam je potrebno su dve kesice limuntusa ili jedna supena kašika koje ravnomerno pospete po WC šolji, posebno tamo gde se nakupio kamenac.

Sipajte limuntus uveče, pre spavanja. Potrudite se da pokrijete sva problematična mesta. Ne koristite WC tokom noći (bitno da odstoji). Ujutru pređite četkom preko šolje, pa pustite vodu. Šolja će zablistati bez trunke kamenca.

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