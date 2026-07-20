Šaka višanja dnevno je dovoljna: Efekti na organizam mogli bi da vas iznenade

Višnje su bogate vitaminima i mineralima koji blagotvorno deluju na zdravlje. Sadrže i veliku količinu antioksidanata, a imaju malo kalorija. Američki dijetolog Karli Sedlecek navodi pet odličnih razloga da ih jedete.
1. Čuvaju zdravlje srca
Višnje bogate antioksidantima, poput antocijana i kvercetina koji pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa i utiču na smanjenje upale, čime se smanjuje rizik od razvoja hroničnih bolesti, kao što su različite kardiovaskularne bolesti . Konzumiranje višanja pomaže i u smanjenju krvnog pritiska i snižavanju holesterola.
2. Jačaju imunitet
Ako želite da jedete voće bogato vitaminima A i C, koji su neophodni za imunitet, češće jedite višnje. Ovi vitamini u kombinaciji pomažu u jačanju odbrambene sposobnosti tela, pa se ono lakše štiti od infekcija.
3. Ublažavaju bol u zglobovima
Višnje imaju snažna protivupalna svojstva, što ih čini odličnim voćem za osobe s upalnim stanjima, poput artritisa. Konzumiranje višanja može pomoći kod bolova u zglobovima i ukočenosti.
4. Za bolji kvalitet sna
Višnje su prirodni izvor melatonina, hormona koji reguliše san. Stoga, konzumiranje višanja može pomoći u poboljšanju trajanja i kvaliteta sna.
5. Stvaraju osećaj sitosti
Zahvaljujući tome što su niskokalorično voće bogato vlaknima, višnje su odlične za sve one koji žele da regulišu težinu ili izgube kilograme. Sadržaj vlakana u višnjama stvara osećaj sitosti i pomaže u kontroli apetita, čime se automatski utiče na smanjenje ukupnog unosa kalorija.
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