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Šaka višanja dnevno je dovoljna: Efekti na organizam mogli bi da vas iznenade

Višnje kriju neverovatne koristi za organizam.

Autor:  Vesna Vukadinović
20.07.2026.11:55
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Šaka višanja dnevno je dovoljna: Efekti na organizam mogli bi da vas iznenade
Foto: Shutterstock | Dejan82
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Sezona je višanja, pa je iskoristite da jedete sveže, jer su dobre za zdravlje celog organizma. 

Višnje su bogate vitaminima i mineralima koji blagotvorno deluju na zdravlje. Sadrže i veliku količinu antioksidanata, a imaju malo kalorija. Američki dijetolog Karli Sedlecek navodi pet odličnih razloga da ih jedete.

1. Čuvaju zdravlje srca

Višnje bogate antioksidantima, poput antocijana i kvercetina koji pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa i utiču na smanjenje upale, čime se smanjuje rizik od razvoja hroničnih bolesti, kao što su različite kardiovaskularne bolesti . Konzumiranje višanja pomaže i u smanjenju krvnog pritiska i snižavanju holesterola.

2. Jačaju imunitet

Ako želite da jedete voće bogato vitaminima A i C, koji su neophodni za imunitet, češće jedite višnje. Ovi vitamini u kombinaciji pomažu u jačanju odbrambene sposobnosti tela, pa se ono lakše štiti od infekcija.

3. Ublažavaju bol u zglobovima

Višnje imaju snažna protivupalna svojstva, što ih čini odličnim voćem za osobe s upalnim stanjima, poput artritisa. Konzumiranje višanja može pomoći kod bolova u zglobovima i ukočenosti.

4. Za bolji kvalitet sna

Višnje su prirodni izvor melatonina, hormona koji reguliše san. Stoga, konzumiranje višanja može pomoći u poboljšanju trajanja i kvaliteta sna.

5. Stvaraju osećaj sitosti

Zahvaljujući tome što su niskokalorično voće bogato vlaknima, višnje su odlične za sve one koji žele da regulišu težinu ili izgube kilograme. Sadržaj vlakana u višnjama stvara osećaj sitosti i pomaže u kontroli apetita, čime se automatski utiče na smanjenje ukupnog unosa kalorija.

Video:

emb

 

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