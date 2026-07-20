Tokom letnjih vrućina nema ništa prijatnije od hladnog soka, vode, piva ili vina. Ako vam se najave iznenada gosti ili jednostavno nećete da čekate da se piće ohladi u frižideru, ovaj jednostavan trik može biti jedno od najbržih rešenja za rashlađivanje.

Potreban vam je samo jedan sastojak

Za ovaj trik biće vam potrebni:

veća posuda ili kanta u zavisnosti od količine flaša i konzervi,

hladna voda,

led,

kuhinjska so.

U posudu sipajte hladnu vodu, dodajte veću količinu leda, a zatim ubacite so. Dobro promešajte kako bi se so rastvorila, pa u smesu spustite flaše ili limenke koje želite da rashladite.

Zahvaljujući kombinaciji leda i soli, temperatura vode se dodatno snižava, pa se piće hladi mnogo brže nego u običnom ledu ili frižideru. U većini slučajeva biće dovoljno da sačekate manje od pet minuta.

Koliko soli treba dodati?

Da bi trik bio što efikasniji, preporučuje se da dodate jednu kašiku soli za svaku flašu ili limenku pića. Na primer, ako stavite 3 flaše dodajte 3 kašike soli.

So snižava tačku smrzavanja vode, zbog čega led intenzivnije preuzima toplotu iz pića i ubrzava proces hlađenja.

Video: