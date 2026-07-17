Tek kada pročitate objavu ispod fotografije, postaje jasno zbog čega je jedna od najpoznatijih žena na svetu odlučila da podeli uspomenu iz detinjstva. Devojčica koja sa svega nekoliko godina nežno grli svoju baku nije niko drugi do Kim Kardašijan.

Kim je na Instagramu saopštila da je preminula njena baka, Meri Džo Šenon, poznatija kao MJ, žena koja je decenijama bila stub porodice Kardašijan-Džener.

"Moja slatka baka MJ, moja najbolja prijateljica, partnerka za tračeve, moja večita bliznakinja... Naučila si nas koliko je porodica važna i te vrednosti ćemo zauvek nositi sa sobom", napisala je Kim.

U emotivnoj poruci prisetila se da joj je upravo baka dala prvi posao u svojoj prodavnici u San Dijegu i naučila je radnim navikama, snazi i samopouzdanju, vrednostima koje su je pratile tokom čitave karijere.

"Uvek si verovala u mene, bodrila me i bila moje sigurno mesto. Ti si bila stub naše porodice i tvoja ljubav utkana je u sve nas. Znam da si sada spokojna. Zagrli deku Harija, tetku Karen i mog tatu umesto mene", napisala je Kim.

Na kraju se oprostila rečima koje su mnoge dirnule.

"Znam da nas sada sa neba gledaš i da iz svog tajnog Instagram profila pratiš sve naše objave o tebi. Ti si najbolje što je naša porodica imala. Voleću te zauvek i beskrajno ćeš mi nedostajati."

Fotografija male Kim u zagrljaju bake za samo nekoliko sati izazvala je na hiljade komentara podrške, a fanovi su joj uputili saučešće i poručili da će uspomena na MJ živeti kroz celu porodicu. Mnogi su u komentarima priznali da na prvi pogled nisu ni shvatili da je na fotografiji upravo Kim Kardašijan, jer je kao devojčica izgledala potpuno drugačije nego danas, pa je tek opis uz objavu otkrio da je reč o jednoj od najpoznatijih žena na svetu.