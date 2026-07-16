Poljski putopisac i influenser Patrik Suracki odlučio je da proveri kako izgleda boravak u jednom od najjeftinijih all inclusive hotela u Egiptu, u Hurgadi. Sa uključenim obrocima platio je svega 25 evra po noćenju, a svoje utiske podelio je na društvenim mrežama.

Hotel je izabrao i zato što je u njemu boravio pre 18 godina, želeći da vidi koliko se promenio. Na internetu ovaj hotel ima tek osamdesetak recenzija i prosečnu ocenu od svega 2,3 zvezdice, pa nije očekivao luksuz.

„Nadao sam se samo da neće biti buba“, rekao je na početku snimka.

Soba puna peska i buđi

Već pri ulasku u sobu bilo mu je jasno da hotel nije najbolje održavan. Zidovi su bili ispucali, na pojedinim mestima se ljuštio malter, a pod je bio prekriven peskom i dlakama.

„Razumem da je nameštaj star, ali prljavština je nešto sasvim drugo. To je jednostavno moralo da bude očišćeno“, rekao je.

Ni kupatilo nije ostavilo bolji utisak. Pokazao je zavesu za tuš sa tragovima buđi, frižider prekriven ledom iznutra i ulazna vrata koja su se teško otvarala.

Pogled na bazen i hrana popravili utisak

Iako je soba bila veliko razočaranje, jedna stvar ga je ipak obradovala, to je pogled na bazen koji je zaista lep.

Hrana ga je, takođe, prijatno iznenadila. „Nije spektakularno, ali sasvim pristojno. Izbor nije veliki, ali može lepo da se jede“, rekao je nakon drugog obroka.

Mnogo manje su mu se dopala pića, za koja je rekao da deluju veštački i da su lošeg kvaliteta.

Reakcije na internetu

Njegov video je izazvao brojne komentare. Mnogi korisnici napisali su da nikada ne bi pristali na takav smeštaj. „Spakovala bih se posle sat vremena“, napisala je jedna žena.

Drugi su poručili da bi radije ostali kod kuće nego letovali u hotelu takvog standarda.

Zanimljivo je da se javila i žena koja je u istom hotelu boravila još 2009. godine. Ona je napisala da ni tada uslovi nisu bili dobri, ali da je iznenađena što se, posle gotovo dve decenije, gotovo ništa nije promenilo.

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