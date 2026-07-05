Zamislite svet u kojem naše telo funkcioniše kao sopstveni pametni sat – beleži kvalitet sna, ritam disanja i otkucaje srca. Ne bismo više morali da se oslanjamo na tehnologiju kako bismo proverili da li nam je puls ubrzan ili koliko nam je san bio isprekidan.
Umesto toga, čitali bismo signale sopstvenog tela iz ličnog skladišta podataka. Iako zvuči kao epizoda iz serije ,,Black Mirror" (srp. ,,Crno ogledalo"), ova ideja nije deo naučne fantastike – već realnost jedne od najsavremenijih oblasti u svetu svesnosti i zdravlja. Zove se interocepcija.
Možda još niste čuli za taj termin, ali neka od najistaknutijih imena iz oblasti dobrobiti već otvoreno govore o njenim prednostima. Među njima je i dr Rangan Čaterdži– lekar, autor bestselera i domaćin podkasta koji broji više od pola miliona slušalaca mesečno.
U svojoj najnovijoj knjizi ,,Make Change That Lasts", Čaterdži objašnjava da je interocepcija „šesto čulo“ – sposobnost tela da prepoznaje signale koji dolaze iznutra, od naših unutrašnjih organa, i prenosi ih mozgu. Drugačije rečeno, reč je o tome da naučimo da prepoznamo sopstvene unutrašnje poruke – i da ih ne ignorišemo.
U svetu u kojem spoljašnji stimulansi neprestano zahtevaju našu pažnju, interocepcija može pomoći da uskladimo um i telo i, kako kaže naučna novinarka Kerolajn Vilijams, „gotovo hakujemo nervni sistem da bismo postigli smirenost“. U svojoj knjizi ,,Inner Sense: How the New Science of Interoception Can Transform Your Health", ona savetuje vežbe disanja i pažljivo kretanje – poput pilatesa, joge ili tai čija – kako bismo se ponovo povezali sa sobom.
Postoje tri osnovna tipa interoceptivnih signala:
- nesvesni, poput disanja i otkucaja srca, koje obično ne primećujemo;
- svesni, koje možemo naučiti da prepoznajemo, poput gladi, žeđi ili anksioznosti;
- ,,gut feeling" osećaji – oni koje ne možemo tačno locirati, ali ih osećamo snažno.
„To su osećaji poput: imam li danas energije? Mogu li da se izborim sa obavezama? Zašto sam napeta, a ne znam zbog čega?“ objašnjava Vilijamsova za Elle. Iako ti signali ne mogu da se izmere precizno, oni oblikuju način na koji razmišljamo, kako se osećamo i koje odluke donosimo.
Vežbe disanja ključne su za razvijanje interoceptivne svesti, ali postoji razlika između klasičnog svesnog pristupa i interoceptivne prakse. Ova druga zahteva da aktivno povezujemo telesne signale sa situacijom u kojoj se nalazimo. Rob Rea, specijalista za disanje, beleži sve veći broj klijenata koji mu se obraćaju zbog problema koje uspešno rešava uz pomoć interocepcije. Među njima je i glavna balerina Kraljevske opere u Londonu, sa kojom Rea radi pre nastupa.
„Kaže mi da je pod stresom, i tada krećemo u regulaciju nervnog sistema. Pitam je da opiše prostor oko sebe, boje koje vidi, odeću koju nosi – to je somatsko iskustvo, koje koristi interocepciju da bismo došli do dubljeg razumevanja telesnih reakcija“, kaže Rea. Nakon toga, poziva je da obrati pažnju na zvuke, na dodire, i na to gde se određene emocije javljaju u telu. „Ljudi misle da je zatvaranje očiju gubljenje vremena. A zapravo – to je prvi korak u slušanju sopstvenog tela.“
Dobrobiti
Razvijena interocepcija može znatno uticati na celokupno zdravlje. Istraživanje iz 2013. godine pokazalo je da su takozvani „intuitivni“ jedači – oni koji jedu kada su zaista gladni, a ne iz emocionalnih razloga – uspešniji u održavanju zdrave telesne težine. „To je danas posebno važno jer živimo u eri idealizovanih Instagram tela i pritiska da izgledamo savršeno spolja. Ako telo osećamo iznutra, manje patimo od problema sa slikom o sebi“, dodaje Vilijamsova.
Drugo istraživanje iz 2021. pokazalo je da se kod autistične dece nivo anksioznosti znatno smanjio nakon samo šest sesija učenja kako da slušaju svoj srčani ritam – kod čak 31 odsto učesnika anksioznost je u potpunosti nestala.
Fizička aktivnost jeste još jedan način za podsticanje interocepcije – što smo u boljoj formi, to bolje prepoznajemo rad srca, pluća i mišića. „Ljudi koji su fizički neaktivni često ne prepoznaju poruke tela jer nisu navikli da osećaju kako im raste puls. A to je prirodno i zdravo“, kaže Vilijamsova.
Ipak, razvijanje interoceptivne pažnje nije lako, naročito u svetu zavisnosti od ekrana. „Digitalni svet trenira nas da svakih osam sekundi prebacimo pažnju na nešto drugo. To nas udaljava od tela“, upozorava Rea. Interocepcija, dodaje, znači naučiti kako da se ponovo fokusiramo – ne na spoljne podražaje, već na ono što se dešava u nama.
U doba kad se savet „slušaj svoje telo“ čuje često, interocepcija ga vraća na naučno utemeljen i duboko transformativan nivo. Jer telo uvek nešto govori. Pitanje je – da li smo spremni da ga konačno zaista čujemo?
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