Zamislite svet u kojem naše telo funkcioniše kao sopstveni pametni sat – beleži kvalitet sna, ritam disanja i otkucaje srca. Ne bismo više morali da se oslanjamo na tehnologiju kako bismo proverili da li nam je puls ubrzan ili koliko nam je san bio isprekidan.

Umesto toga, čitali bismo signale sopstvenog tela iz ličnog skladišta podataka. Iako zvuči kao epizoda iz serije ,,Black Mirror" (srp. ,,Crno ogledalo"), ova ideja nije deo naučne fantastike – već realnost jedne od najsavremenijih oblasti u svetu svesnosti i zdravlja. Zove se interocepcija.