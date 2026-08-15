Paradajz se iseče, doda se malo ulja i začina, a već nakon nekoliko minuta na dnu tanjira pojavi se toliko soka da salata više podseća na prilog nego na svežu letnju salatu. Ipak, paradajz salata može da ostane sočna, ukusna i puna karakterističnog mirisa paradajza, samo je važno obratiti pažnju na redosled dodavanja sastojaka.

Zašto paradajz salata brzo pusti vodu

Jedna od najčešćih grešaka jeste prerano dodavanje soli. So izvlači vodu iz paradajza, pa ako ga posolite odmah nakon sečenja i ostavite neko vreme, na dnu posude brzo će se nakupiti višak soka.

Zato je najbolje da so dodate neposredno pre serviranja. Na taj način komadi paradajza ostaju čvršći, dok ukus salate postaje izraženiji.

Mali dodatak koji može da poboljša ukus

Prstohvat šećera možda deluje neobično, ali može značajno da poboljša ukus paradajz salate. Na oko pola kilograma paradajza dovoljna je četvrtina kašičice šećera.

Salata zbog toga neće biti slatka. Šećer samo ublažava prirodnu kiselost paradajza i daje mu puniji i uravnoteženiji ukus. Ovaj trik je posebno koristan kada paradajz nije dovoljno sladak ili je manje zreo.

To je mali trik koji mnoge domaćice koriste, a gosti često ne mogu da otkriju šta je to što salati daje drugačiji, puniji i ukusniji šmek.

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