Na prvi pogled može delovati kao sasvim obična limunada, ali je brazilska limunada poslednjih godina postala pravi hit na društvenim mrežama. Ovaj neobični napitak privukao je veliku pažnju zahvaljujući spoju osvežavajućeg ukusa citrusa i kremaste teksture. Umesto klasičnog limuna, najčešće se koristi limeta, dok zaslađeno kondenzovano mleko daje napitku posebnu punoću i slatkoću. Upravo taj neočekivani sastojak zaslužan je za njen prepoznatljiv ukus i čini je drugačijom od tradicionalne limunade.
Brazilska limunada nije samo još jedno osvežavajuće piće od limete, vode i šećera. Njena posebnost krije se u neobičnoj kombinaciji sveže limete i zaslađenog kondenzovanog mleka, koje napitku daje kremastu teksturu i bogat, pun ukus. U Brazilu je poznata pod nazivom limonada suíça i tradicionalno se pije tokom toplih letnjih dana.
Iako njen naziv asocira na Brazil, veruje se da je popularnost ovog napitka povezana sa švajcarskim kondenzovanim mlekom, koje je u toj zemlji postalo veoma traženo još sredinom prošlog veka. Kombinacija limete, kondenzovanog mleka, vode i leda vremenom je postala omiljeno letnje osveženje, a zahvaljujući društvenim mrežama danas je popularna širom sveta.
Slatkast ukus kondenzovanog mleka odlično se slaže sa osvežavajućom kiselošću limete, dok blaga gorčina kore dodaje posebnu aromu i zaokružuje ceo napitak. Rezultat je kremasta i osvežavajuća limunada neobičnog ukusa, koja je za kratko vreme postala jedan od najpopularnijih letnjih napitaka.
Recept za brazilsku limunadu
Sastojci:
- 4 limete
- 150 g zaslađenog kondenzovanog mleka
- 700 ml veoma hladne vode
- 2 šolje leda
Priprema
Limete najpre dobro operite, pa im odsecite vrhove i isecite ih na četvrtine. Stavite ih u blender, dodajte hladnu vodu i kratko blendirajte, oko 20 sekundi. Važno je da se limete ne blendiraju predugo, jer kora može da oslobodi gorčinu i promeni ukus napitka.
Dobijenu smesu procedite kroz gustu cediljku i dobro pritisnite kako biste izvukli što više tečnosti. Zatim dodajte zaslađeno kondenzovano mleko i led, pa sve kratko izblendajte dok se sastojci ne sjedine.
Gotovu limunadu sipajte u bokal i poslužite odmah, dobro rashlađenu.
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