Iako njen naziv asocira na Brazil, veruje se da je popularnost ovog napitka povezana sa švajcarskim kondenzovanim mlekom, koje je u toj zemlji postalo veoma traženo još sredinom prošlog veka. Kombinacija limete, kondenzovanog mleka, vode i leda vremenom je postala omiljeno letnje osveženje, a zahvaljujući društvenim mrežama danas je popularna širom sveta.

Slatkast ukus kondenzovanog mleka odlično se slaže sa osvežavajućom kiselošću limete, dok blaga gorčina kore dodaje posebnu aromu i zaokružuje ceo napitak. Rezultat je kremasta i osvežavajuća limunada neobičnog ukusa, koja je za kratko vreme postala jedan od najpopularnijih letnjih napitaka.

Recept za brazilsku limunadu

Sastojci:

4 limete

150 g zaslađenog kondenzovanog mleka

700 ml veoma hladne vode

2 šolje leda

Priprema

Limete najpre dobro operite, pa im odsecite vrhove i isecite ih na četvrtine. Stavite ih u blender, dodajte hladnu vodu i kratko blendirajte, oko 20 sekundi. Važno je da se limete ne blendiraju predugo, jer kora može da oslobodi gorčinu i promeni ukus napitka.

Dobijenu smesu procedite kroz gustu cediljku i dobro pritisnite kako biste izvukli što više tečnosti. Zatim dodajte zaslađeno kondenzovano mleko i led, pa sve kratko izblendajte dok se sastojci ne sjedine.

Gotovu limunadu sipajte u bokal i poslužite odmah, dobro rashlađenu.

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