Mesec u Vagi ovog dana ne donosi spektakularne vesti, neočekivani novac niti poziv koji će promeniti život. Umesto toga, donosi nešto mnogo jednostavnije, ali korisnije, mir i jasnoću u mislima. Tri znaka Zodijaka prvi put posle dužeg vremena mogu osetiti da ponovo imaju kontrolu nad situacijom.

Zašto Mesec u Vagi 15. avgusta donosi olakšanje, a ne sreću

Vaga se u astrologiji povezuje sa ravnotežom, ali se njeno značenje često pogrešno tumači. Ravnoteža nije nagrada niti nešto što dolazi samo od sebe. Ona nastaje onda kada prestanemo da ulažemo svu energiju u jednu stranu i dozvolimo stvarima da dođu na svoje mesto.

Zato subota ne donosi veliki preokret, već postepeno razjašnjenje situacije koja vas je dugo mučila. Kockice koje su do sada delovale nepovezano počinju da se slažu i konačno postaje jasnije šta je trebalo da uradite. Bik, Škorpija i Vodolija ovaj osećaj mogu doživeti posebno snažno.

Bik

Mesecima vam se pred spavanje vraća ista misao i osećaj da vam nešto stalno izmiče za jedan korak. U subotu popodne mogli biste da dobijete odgovor koji ste dugo čekali, i to kroz sasvim običan razgovor ili usputnu rečenicu koju neko izgovori bez mnogo razmišljanja.

Nemojte pokušavati da na silu dođete do odgovora. Dovoljno je da pažljivije slušate ono što vam drugi govore. Kada shvatite šta se zapravo događalo, prvo ćete osetiti olakšanje, a tek onda sve ostalo. Postaje vam jasno da u datim okolnostima niste mogli mnogo drugačije da postupite.

Od tog trenutka prestajete da se borite protiv situacije i počinjete da se prilagođavate onome što vam je zaista dostupno. Upravo tu dolazi do najvećeg rasterećenja.

Škorpija

Nije vam lako da nešto jednostavno pustite. Kada vas nešto muči, imate potrebu da dođete do kraja, pronađete odgovor i rešite problem što pre. Međutim, ovog vikenda upravo takav pristup može biti nepotreban.

Subota vam donosi smirenje koje možda niste očekivali i koje vam u početku neće sasvim prijati, jer ste navikli da situacije rešavate odlučno i uz mnogo energije.

Ako ste planirali važan razgovor za subotu uveče, razmislite o tome da ga odložite za nedelju. Energija Vage pomoći će vam da spustite tenziju i ono što ste nameravali da kažete iznesete mnogo mirnije. Upravo zbog toga postoji veća mogućnost da ćete biti saslušani i shvaćeni.

Ovo je jedan od onih dana kada manje truda može doneti bolji rezultat.

Vodolija

Nedavno ste napravili važan rez u vezi sa nečim oko čega ste dugo oklevali. U tom trenutku možda vam je delovalo da previše rizikujete i da bi posledice mogle biti ozbiljne. Sada počinjete da shvatate da je odluka ipak bila dobra.

U subotu biste prvi put mogli jasno da osetite koliko vam je lakše nakon što ste to ostavili iza sebe. To može biti sasvim mala stvar, poput mirnog jutra bez neprijatnog osećaja i stalnog preispitivanja.

Nemojte odmah tražiti novu obavezu, projekat ili razlog za akciju. Iskoristite ovaj dan da se odmorite i dozvolite sebi da uživate u miru bez osećaja krivice.

Samopouzdanje koje sada gradite ne dolazi iz toga što imate sve odgovore, već iz činjenice da ste jednom odlučili da poslušate sebe.

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