Kada se govori o bolestima srca, većina ljudi odmah pomisli na bol u grudima, otežano disanje ili ubrzan rad srca. Međutim, postoji jedan manje poznat znak koji se može videti golim okom, a koji je poslednjih godina privukao veliku pažnju naučnika.

Reč je o dijagonalnoj liniji ili naboru na ušnoj resici, poznatom kao Frankov znak. Iako sam po sebi nije dokaz da osoba ima srčanu bolest, brojna istraživanja ukazuju na to da bi mogao biti povezan sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih problema.

Šta je Frankov znak?

Ovaj nabor dobio je naziv po lekaru Sandersu T. Franku, koji je još 1973. godine primetio da mnogi pacijenti sa anginom pektoris i začepljenim koronarnim arterijama imaju karakterističnu dijagonalnu liniju na ušnoj resici.

Njegovo zapažanje podstaklo je brojna istraživanja, a tokom narednih decenija sprovedeno je više od 40 studija koje su ispitivale vezu između ovog fizičkog znaka i zdravlja srca.

Šta kažu istraživanja?

Rezultati pokazuju da osobe koje imaju Frankov znak mogu imati veći rizik od razvoja koronarne bolesti srca, moždanog udara i drugih problema sa krvnim sudovima.

Neka istraživanja pokazala su da je rizik od ozbiljnih srčanih problema veći kod osoba koje imaju nabor na jednom uhu, dok je još izraženiji kod onih kod kojih je prisutan na obe ušne resice.

Posebno je zanimljivo što je veza uočena čak i kada se uzmu u obzir poznati faktori rizika, kao što su pušenje, dijabetes, povišen krvni pritisak i godine starosti.

Zašto se pojavljuje ova linija?

Naučnici još nemaju konačan odgovor, ali postoji nekoliko teorija. Jedna od najprihvaćenijih pretpostavlja da je nabor povezan sa gubitkom elastičnosti kože i krvnih sudova. Drugim rečima, isti proces koji utiče na promene na ušnoj resici mogao bi da se događa i u arterijama.

Druga teorija sugeriše da promene u sitnim krvnim sudovima uha mogu odražavati slične procese koji se odvijaju u krvnim sudovima srca.

Pojedina istraživanja dovode Frankov znak u vezu i sa ubrzanim starenjem organizma, kao i sa određenim genetskim predispozicijama.

Ne paničite, ali obratite pažnju

Stručnjaci naglašavaju da prisustvo ove linije ne znači automatski da imate srčanu bolest niti da ćete doživeti srčani udar.

Frankov znak ne može da zameni lekarske preglede, analize krvi ili druge dijagnostičke metode. Međutim, ako primetite ovakav nabor, posebno ukoliko imate povišen holesterol, dijabetes, visok krvni pritisak ili ste pušač, bilo bi dobro da razgovarate sa lekarom.

Lekari ističu da ovaj znak treba posmatrati kao mogući signal upozorenja, a ne kao dijagnozu.

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