Srce radi bez prestanka svakog dana, a lekari stalno upozoravaju da upravo briga o srcu može značajno produžiti život i sačuvati njegovo zdravlje.

Američki kardiohirurg Džeremi London, koji na društvenim mrežama često deli savete o zdravlju, objasnio je da većina srčanih bolesti uglavnom počinje zbog tri vrste poremećaja: problema sa „gorivom“, strukturnih problema i poremećaja srčanog ritma.

Problem sa „gorivom“ srca

Prvi i najčešći problem odnosi se na krvne sudove koji hrane srce. Kada dođe do suženja ili začepljenja arterija zbog naslaga holesterola, kalcijuma i masnoća, srce ne dobija dovoljno kiseonika i hranljivih materija. To može izazvati ozbiljne posledice, uključujući i srčani udar.

Doktor upozorava da upravo ovakvi problemi stoje iza velikog broja smrtnih slučajeva povezanih sa bolestima srca širom sveta.

Faktori rizika su:

visok holesterol

povišen krvni pritisak

pušenje

dijabetes

manjak fizičke aktivnosti

nezdrava ishrana.

Strukturni problemi srca

Druga grupa problema odnosi se na samu građu srca i srčane zaliske. Zalisci mogu biti suženi ili ne raditi pravilno, zbog čega srce mora mnogo jače da pumpa krv. Jedan od najčešćih poremećaja je suženje aortnog zaliska, poznato kao aortna stenoza.

Lekari često mogu posumnjati na ovaj problem već običnim slušanjem srca stetoskopom, dok se dijagnoza potvrđuje ultrazvukom srca.

Poremećaji srčanog ritma

Treći problem povezan je sa električnim sistemom srca, koji kontroliše ritam otkucaja. Kada dođe do poremećaja, srce može kucati presporo, prebrzo ili nepravilno. Najpoznatiji poremećaj je atrijalna fibrilacija, kod koje srce gubi pravilan ritam rada.

Takva stanja najčešće se otkrivaju EKG pregledom ili uređajima za praćenje srčanog ritma.

Simptome nikako ne treba ignorisati

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, kardiovaskularne bolesti i dalje su vodeći uzrok smrti u svetu, piše "Lad Bible".

Stručnjaci upozoravaju da nikako ne treba zanemarivati sledeće simptome:

bola ili pritiska u grudima

nedostatka vazduha

ubrzanog lupanja srca

vrtoglavice

nesvestice

oticanja nogu

neobjašnjivog umora.

Kako ističe dr London, srce često šalje upozorenja mnogo pre nego što problem postane ozbiljan, a pregled na vreme može napraviti ogromnu razliku.

