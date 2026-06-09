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Kako oterati zmije iz dvorišta? Posadite ovu biljku, obilaziće vaš dom u širokom luku!

Jedna biljka može da otera zmije iz vašeg dvorišta.

Autor:  Vesna Vukadinović
09.06.2026.17:16
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Kako oterati zmije iz dvorišta? Posadite ovu biljku, obilaziće vaš dom u širokom luku!
Foto: Shutterstock
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Zmije većini ljudi izazivaju strah, što je i razumljivo, ali one imaju korisnu ulogu u bašti i voćnjaku, jer uništavaju štetočine, poput miševa, pacova i drugih malih životinja. Tako pomažu u očuvanju prirodne ravnoteže i smanjenju upotrebe pesticida. Ipak, većina ljudi ne želi da vidi zmiju u svom dvorištu, posebno zbog opasnosti od otrovnih vrsta i ujeda.

Dvorište mora biti uredno

Da biste zmije držali podalje, najvažnije je održavati dvorište urednim. Redovno kositi travu, uklanjati kamenje, lišće i smeće gde se mogu sakriti. Zmije vole vlagu i vodu, pa treba zatvarati posude s vodom i paziti na mesta s kišnicom.

Biljke koje zmije ne vole

Postoje i prirodna sredstva koja odbijaju zmije, pre svega zbog mirisa, poput ruzmarina, bosiljka, pelina i limunske trave. Posadite u dvorištu ove biljke i zmije neće dolaziti. Mnogi ljudi tvrde i da soda bikarbona, amonijak, sirće, deluju kao odlični repelenti. Na primer, stavljanje amonijakom natopljenih krpa po dvorištu može oterati zmije jer ne podnose njegov miris.

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