Za sva pitanja vezana za to kako ste preko noći dobili kilograme krivo je zadržavanje vode u organizmu.

Čak 60 odsto tela odraslog čoveka čini voda, a zadržavanje vode nastaje kada telo zadržava višak tečnosti koji mu nije potreban.

Najčešći uzroci zadržavanja vode

Mnoge stvari mogu dovesti do zadržavanja tečnosti, uključujući i neka blaža, ali i ozbiljnija zdravstvena stanja. Ipak, većina ljudi povremeno iskusi ovaj problem.

Među najčešćim uzrocima su:

Dehidracija

Gojaznost

Promene u ishrani ili neuhranjenost

Krvni pritisak

Poremećaji rada jetre ili bubrega

Hormonalne promene, uključujući trudnoću i menstruaciju

Lekovi poput steroida i kontraceptivnih pilula

Alergije

Povremeni otoci uglavnom nisu razlog za zabrinutost, ali izraženo ili dugotrajno zadržavanje vode može ukazivati na neki zdravstveni problem.

Lekar može proceniti prisustvo viška tečnosti u nogama, šakama ili stopalima. Ove regije mogu izgledati otečeno ili biti osetljive na dodir. Zadržavanje vode može se ispoljiti i kroz nadutost. Lekar će možda želeti da razgovara sa vama o nedavnom neobjašnjivom povećanju telesne težine, promenama u ishrani i vašoj medicinskoj istoriji, uključujući lekove koje koristite.

Ponekad natečen izgled lica ili drugih delova tela može biti samo posledica prevelikog unosa natrijuma (soli). Međutim, samo lekar može utvrditi da li je zadržavanje vode znak ozbiljnijeg problema sa srcem, jetrom ili bubrezima ili je samo privremena neprijatnost, poput tesnijeg prstena ili cipela. Zajedno možete pronaći načine da ublažite ovaj problem.

Testovi koje lekar može preporučiti

Kako bi procenio uzrok ili ozbiljnost zadržavanja tečnosti, lekar može preporučiti:

Analizu krvi

Analizu urina

Testove funkcije jetre

Testove funkcije bubrega

Rendgenski snimak grudnog koša

Testove funkcije srca

Saveti za smanjenje zadržavanja vode

Lekar može preporučiti određene promene životnih navika koje mogu pomoći u smanjenju zadržavanja tečnosti.

1. Isprobajte ishranu sa manje soli

Male promene u ishrani mogu napraviti veliku razliku. Obratite pažnju na skrivene izvore soli, poput konzerviranog povrća i zamrznutih gotovih jela.

2. Jedite više voća

Voće bogato kalijumom, posebno banane, lubenice i breskve, može pomoći u snižavanju nivoa natrijuma u organizmu i smanjenju zadržavanja vode.

3. Pijte više vode

Možda zvuči nelogično, ali dovoljan unos vode pomaže telu da lakše izbaci višak soli i otpadnih materija.

4. Budite fizički aktivni

Redovno vežbanje pomaže pravilnom radu krvotoka i podstiče izbacivanje viška tečnosti putem limfnog sistema, probavnog trakta i mokraćnih puteva.

5. Razmotrite koren maslačka

Ako vas zanimaju prirodni biljni preparati, razgovarajte sa lekarom o korišćenju korena maslačka. Ova biljka se tradicionalno koristi za podsticanje izbacivanja viška tečnosti iz organizma.

6. Nosite kompresionu odeću

Kompresione čarape, dokolenice ili rukavi poboljšavaju cirkulaciju u rukama i nogama. Na taj način mogu pomoći u sprečavanju otoka i nakupljanja tečnosti, pa čak i smanjiti rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.

7. Podignite noge

Povremeni odmor sa nogama podignutim iznad nivoa srca pomaže da se tečnost povuče iz članaka i stopala. Blaga masaža tokom odmora može dodatno pomoći.

8. Razmotrite terapiju lekovima

Ako promene životnih navika ne daju željene rezultate, lekar može preporučiti odgovarajuću terapiju. Diuretici koji se kupuju bez recepta uglavnom se ne preporučuju jer mogu negativno uticati na rad bubrega.

Kada je zadržavanje vode hitan slučaj?

Količina tečnosti u našem telu stalno se menja, ali postoje situacije kada je potrebna hitna medicinska pomoć.

Iako je zadržavanje vode česta pojava, trebalo bi da se javite lekaru ako se otok pojavi i ne prolazi.

Posebno je važno obratiti pažnju na iznenadno oticanje određenog dela tela, naročito tokom trudnoće, jer to može biti znak krvnog ugruška.

Takođe, ukoliko se otok javlja zajedno sa bolom u grudima ili otežanim disanjem, potrebno je odmah pozvati hitnu pomoć.