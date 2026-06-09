Jaja se sastavni deo svakodnevnog jelovnika. Sva jaja imaju osetljivo pakovanje pa nije neuobičajeno da s vremena na vreme neko pukne. Šta uraditi s tim napuklim jajetom? Treba li ga baciti ili je ipak sigurno za jelo?

Može biti zaraženo

U većini slučajeva, jaje koje je puklo treba baciti, posebno ako niste sigurni koliko dugo stoji puknuto. Naime, napuklo jaje u sebi može imati razne bakterije, među kojima je najpoznatija salmonela.

Najčešće se trovanje salmonelom može manifestovati u obliku proliva, bolova u stomaku, povraćanja i povišene temperature, a procenjuje se da samo jedno od 20 hiljada jaja sadrži salmonelu.

Ipak, jedno je istraživanje iz 1996. pokazalo da je do 93 puta veća verovatnoća da ćete se razboleti od napuknutog jaja nego od neoštećenog.

Kada se jaje može pojesti

Dakle, ako primetite napuklo jaje, najsigurnije je baciti ga, osim ako znate da ste ga vi slučajno razbili na putu do kuće ili u kuhinji. U tom slučaju razbijena jaja bez ljuske što pre prebacite u hermetički zatvorenu posudu i čuvajte ih u frižideru najduže dva dana.

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