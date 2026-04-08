Kajgana je jedan od najpopularnijih doručaka, ali i jedno od jela koje se najčešće pogrešno priprema. Iako deluje jednostavno, mali detalji prave ogromnu razliku između sočne, kremaste kajgane i one suve, žilave i bezukusne. Ključ nije u jajima, već u masnoći koju koristite.

Najčešća greška koju svi prave

Većina ljudi automatski posegne za uljem kada sprema kajganu, misleći da je to najbrže i najzdravije rešenje. Međutim, profesionalni kuvari se slažu: ulje je najveći neprijatelj savršene kajgane jer brzo zagreva jaja i čini ih tvrdim. Umesto ulja, u tiganj stavite komadić putera. Puter je tajni sastojak koji kajgani daje bogat ukus, mekoću i prepoznatljivu kremastu teksturu. On sporije zagoreva, ravnomerno zagreva jaja i sprečava njihovo isušivanje i lepljenje za tiganj. Za razliku od mleka ili drugih dodataka koji razvodnjavaju smesu, puter zadržava punoću ukusa i daje kajgani penastu strukturu kakvu imaju u restoranima.

Zašto je puter bolji od ulja?

· Daje kajgani bogatiji i puniji ukus

· Sprečava da jaja postanu gumena

· Omogućava ravnomerno pečenje na nižoj temperaturi

· Čini kajganu mekanom i vazdušastom.

Kako da napravite savršenu kajganu

Razbijte jaja u činiju, posolite i pobiberite po ukusu i lagano umutite. Nemojte da dodajete mleko, vodu niti pavlaku, to je još jedna česta greška. Ugrejte tiganj na srednjoj temperaturi i dodajte puter. Kada se rastopi, sipajte jaja. Silikonskom ili drvenom špatulom lagano pomerajte smesu po tiganju, bez agresivnog mešanja. Jaja treba da se spajaju, a ne da se raspadaju.

Kajganu pržite najviše tri minuta. Po želji, pred kraj možete dodati sir, vlašac ili malo pavlake, ali tek kada su jaja maltene ispržena.

