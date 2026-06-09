Vesti
Alo!

Porodica

Napravite klimu od ventilatora: Rashladite se za male pare uz genijalan trik!

Praktični trikovi za hlađenje stana koje svako može da primeni!

Autor:  Vesna Vukadinović
09.06.2026.10:52
0
Napravite klimu od ventilatora: Rashladite se za male pare uz genijalan trik!
Foto: Shutterstock
Imenovano 5 najzdravijih konzerviranih namirnica za srce i creva: Nutricionisti savetuju da ih jedete što češće
Shutterstock
 Imenovano 5 najzdravijih konzerviranih namirnica za srce i creva: Nutricionisti savetuju da ih jedete što češće
Prethodna vest
Da li napuklo jaje sme da se jede? Evo šta da radite ako se takvo zadesi u pakovanju
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock/lunikka
 Da li napuklo jaje sme da se jede? Evo šta da radite ako se takvo zadesi u pakovanju
Sledeća vest

Bilo da nemate klima uređaj, ili ga ne koristite zbog problema sa sinusima, ili želite da uštedite na računu za struju, postoji jeftin i jednostavan način da spustite temperaturu u stanu i tako olakšate vrele dane. Pokazaćemo vam tri načina pomoću kojih ćete pojačati delovanje ventilatora i rashladiti se lepo čak i ako nemate klima uređaj.

Zaledite vodu

Potrebni su vam so, voda i šest plastičnih flašica. U svaku flašu sipajte po dve kašičice soli, napunite ih vodom i stavite da se zalede. Ujutru ih poređajte ispred ventilatora, a ispod flašica stavite poslužavnik. So će učiniti da voda u flašama bude duže zaleđena, a ventilator će rashladiti prostoriju baš kao klima uređaj.

Led u posudi

Mnogi ljudi već koriste ovaj trik, jer je jednostavniji od prethodnog, a radi po istom principu. Stavite široku, plitku posudu ispred ventilatora i napunite je kockama leda. One će se topiti, pa će hladniji vazduh strujati prostorijom, a kada se istope samo dodajte još kockica. Sigurno će vam biti prijatnije po ovoj vrućini.

Video:

embed

klima KLIMA UREĐAJI ventilator alo najzena

Povezane vesti

Viktorija odlepila, traži da joj vrate muža: Dejvid Bekam pokazao nove članove porodice
Foto: Printscreen | instagram
haos!

Viktorija odlepila, traži da joj vrate muža: Dejvid Bekam pokazao nove članove porodice

16:30 | 0
Da li kupiti SPF 30 ili SPF 50? Dermatolog rešio dilemu koja muči mnoge
Foto: Shutterstock
savet dermatologa

Da li kupiti SPF 30 ili SPF 50? Dermatolog rešio dilemu koja muči mnoge

16:00 | 0
Mama će na ovo po-bes-ne-ti, ćerka preslikana otac: Kada vidite njihov hod, jasno će vam biti da krv nije voda
Prinstcreen | Printscreen/TikTok/Skotsezaki
Hit reakcije

Mama će na ovo po-bes-ne-ti, ćerka preslikana otac: Kada vidite njihov hod, jasno će vam biti da krv nije voda

15:31 | 0
Više ne kupujem jogurt u prodavnici! Komšija mi je pokazao recept od 2 sastojka, ispada gušći od grčkog
private
ZDRAVO

Više ne kupujem jogurt u prodavnici! Komšija mi je pokazao recept od 2 sastojka, ispada gušći od grčkog

15:17 | 0
Sindrom svečanog servisa: Zašto najbolje stvari čuvamo za kasnije i kako nam to polako kvari život
private
ŽIVOT NA ČEKANJU

Sindrom svečanog servisa: Zašto najbolje stvari čuvamo za kasnije i kako nam to polako kvari život

15:03 | 0
Komentari (0)

Porodica

Mama će na ovo po-bes-ne-ti, ćerka preslikana otac: Kada vidite njihov hod, jasno će vam biti da krv nije voda
Prinstcreen | Printscreen/TikTok/Skotsezaki

Mama će na ovo po-bes-ne-ti, ćerka preslikana otac: Kada vidite njihov hod, jasno će vam biti da krv nije voda

15:31 | 0
Sindrom svečanog servisa: Zašto najbolje stvari čuvamo za kasnije i kako nam to polako kvari život
private

Sindrom svečanog servisa: Zašto najbolje stvari čuvamo za kasnije i kako nam to polako kvari život

15:03 | 0
Kuvari u restoranu dodaju ovo kad dinstaju luk: Smrad se ne širi okolo, a brže omekša
Foto: Shutterstock

Kuvari u restoranu dodaju ovo kad dinstaju luk: Smrad se ne širi okolo, a brže omekša

13:45 | 0
Srbija u jednom danu ostala bez troje dece: Trener plivanja za Mame.rs upozorava na greške koje mogu biti kobne
Foto: Printscreen | Printscreen

Srbija u jednom danu ostala bez troje dece: Trener plivanja za Mame.rs upozorava na greške koje mogu biti kobne

11:24 | 0
Od prljavog rudnika napravili kuću koja vredi čitavo bogatstvo: Da li biste vi živeli na ovom mestu?
Jam Press / Jam Press / Profimedia

Od prljavog rudnika napravili kuću koja vredi čitavo bogatstvo: Da li biste vi živeli na ovom mestu?

09:28 | 0
Kakvi mišići, kakav novac, kaki bakrači, to ne pali: Šta žene privlači od muškaraca?
Foto: Shutterstock

Kakvi mišići, kakav novac, kaki bakrači, to ne pali: Šta žene privlači od muškaraca?

08:56 | 0
Ne trebaju vam hiljade evra, evo kako se izbegavaju nepotrebni troškovi: Kako 2 evropska grada obići za sitne pare, a videti sve živo
Foto: Shutterstock

Ne trebaju vam hiljade evra, evo kako se izbegavaju nepotrebni troškovi: Kako 2 evropska grada obići za sitne pare, a videti sve živo

22:00 | 0
Stalno ste gladni dok dojite? Nutricionista za Mame.rs otkriva zašto je to potpuno normalno
Foto: Privatna arhiva

Stalno ste gladni dok dojite? Nutricionista za Mame.rs otkriva zašto je to potpuno normalno

17:04 | 0
Maksim se oženio sa 10, postao otac sa 14, deda sa 29: A evo kakav život želi svojim ćerkama i unukama!
Prinstcreen | Instagram/maksforbs

Maksim se oženio sa 10, postao otac sa 14, deda sa 29: A evo kakav život želi svojim ćerkama i unukama!

15:44 | 0
Počeo je Petrovski post: Teolog Nebojša Lazić ima važnu poruku za roditelje
Foto: Printscreen

Počeo je Petrovski post: Teolog Nebojša Lazić ima važnu poruku za roditelje

15:02 | 0

Najnovije

Najčitanije

9min

Viktorija odlepila, traži da joj vrate muža: Dejvid Bekam pokazao nove članove porodice

24min

Šećer nije samo za kafu: Odličan je i za baštu, evo kako da izvučete njegov maksimum

32min

Vrhunsko iznenađenje za baku: Ni u ludilu nije očekivala ovakvo slavlje za 95. rođendan, dobila je žurku za pamćenje

39min

Da li kupiti SPF 30 ili SPF 50? Dermatolog rešio dilemu koja muči mnoge

53min

Sudnji dan za štetočine: Nisu vam potrebne nikakve hemikalije, najbolje sredstvo već imate u kuhinji

1D

Jedna papuča košta 1.000 evra, a druga 40: Koja je original Manolo Blanik, a koja Temu lažnjak?

1D

Osušila se, bukvalno! Ćerka pokojnog pevača je toliko smršala da je više niko ne prepoznaje

1D

Krastavci će rađati duplo više! Baštovani otkrili kako ih zalivaju za bogat rod

1D

Stana presekla: Jednoj ćerki ostavljam i kuću i imanje, a drugoj ni dinara, evo i zašto

1D

Pare ležu na račun 10. juna! 3 znaka konačno izlaze iz bede, život im se menja iz korena

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0