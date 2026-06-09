Napravite klimu od ventilatora: Rashladite se za male pare uz genijalan trik!

Bilo da nemate klima uređaj, ili ga ne koristite zbog problema sa sinusima, ili želite da uštedite na računu za struju, postoji jeftin i jednostavan način da spustite temperaturu u stanu i tako olakšate vrele dane. Pokazaćemo vam tri načina pomoću kojih ćete pojačati delovanje ventilatora i rashladiti se lepo čak i ako nemate klima uređaj.

Zaledite vodu

Potrebni su vam so, voda i šest plastičnih flašica. U svaku flašu sipajte po dve kašičice soli, napunite ih vodom i stavite da se zalede. Ujutru ih poređajte ispred ventilatora, a ispod flašica stavite poslužavnik. So će učiniti da voda u flašama bude duže zaleđena, a ventilator će rashladiti prostoriju baš kao klima uređaj.

Led u posudi

Mnogi ljudi već koriste ovaj trik, jer je jednostavniji od prethodnog, a radi po istom principu. Stavite široku, plitku posudu ispred ventilatora i napunite je kockama leda. One će se topiti, pa će hladniji vazduh strujati prostorijom, a kada se istope samo dodajte još kockica. Sigurno će vam biti prijatnije po ovoj vrućini.

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