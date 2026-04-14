Dijetu sa jajima je pre 44 godine držala nekadašnja premijerka Margaret Tačer. Tada joj je cilj bio da dođe do željene težine pre pobede na izborima. Kažu da je dijeta s jajima doprinela da za dve nedelje izgubi 10 kilograma, piše „BBC“. Poenta ove dijete je da jedete najmanje 2-3 jaja dnevno. Postoji nekoliko verzija dijete sa kuvanim jajima, ali tipična verzija je slična Atkinsonovoj dijeti sa niskim sadržajem ugljenih hidrata.
Ukoliko želite da probate dijetu sa kuvanim jajima koja su vam ostala od Uskrsa, ovo je plan ishrane za 7 dana:
1. DAN:
Doručak: Dva jajeta, spanać, pomorandža
Ručak: Losos sa roštilja i salata
Večera: Svinjski kotlet sa roštilja i brokoli
2. DAN:
Doručak: Dva jajeta, paradajz, kruška ili dinja
Ručak: Piletina sa roštilja i salata
Večera: Tunjevina sa malo kelja
3. DAN:
Doručak: Dva jajeta, jedna pomorandža
Ručak: Teleća šnicla i salata
Večera: Pečeni losos sa pečurkama
4. DAN:
Doručak: Dva jajeta, špargle, jadoge
Ručak: 2 jajeta i zelena salata
Večera: Junetina i karfiol
5. DAN:
Doručak: Dva jajeta, kriška šunkarie, jagode
Ručak: Pečeni bakalar sa šparglama
Večera: Pileći ražnjići sa roštilja sa paprikom i lukom
6. DAN:
Doručak: Dva jajeta, kruška ili dinja
Ručak: Jaje i zelena salata
Večera: Riba sa roštilja i bareno povrće
7. DAN:
Doručak: Dva jajeta, kruška ili dinja
Ručak: Losos sa roštilja i salata
Večera: Svinjski kotlet i salata
Napomena: Pre nego što počnete da držite dijetu, konsultujte se sa svojim lekarom ili nutricionistom.
