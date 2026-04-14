Dijetu sa jajima je pre 44 godine držala nekadašnja premijerka Margaret Tačer. Tada joj je cilj bio da dođe do željene težine pre pobede na izborima. Kažu da je dijeta s jajima doprinela da za dve nedelje izgubi 10 kilograma, piše „BBC“. Poenta ove dijete je da jedete najmanje 2-3 jaja dnevno. Postoji nekoliko verzija dijete sa kuvanim jajima, ali tipična verzija je slična Atkinsonovoj dijeti sa niskim sadržajem ugljenih hidrata.

Ukoliko želite da probate dijetu sa kuvanim jajima koja su vam ostala od Uskrsa, ovo je plan ishrane za 7 dana:

1. DAN:

Doručak: Dva jajeta, spanać, pomorandža

Ručak: Losos sa roštilja i salata

Večera: Svinjski kotlet sa roštilja i brokoli

2. DAN:

Doručak: Dva jajeta, paradajz, kruška ili dinja

Ručak: Piletina sa roštilja i salata

Večera: T​unjevina sa malo kelja

3. DAN:

Doručak: Dva jajeta, jedna pomorandža

Ručak: Teleća šnicla i salata

Večera: Pečeni losos sa pečurkama

4. DAN:

Doručak: Dva jajeta, špargle, jadoge

Ručak: 2 jajeta i zelena salata

Večera: Junetina i karfiol

5. DAN:

Doručak: Dva jajeta, kriška šunkarie, jagode

Ručak: Pečeni bakalar sa šparglama

Večera: Pileći ražnjići sa roštilja sa paprikom i lukom

6. DAN:

Doručak: Dva jajeta, kruška ili dinja

Ručak: Jaje i zelena salata

Večera: Riba sa roštilja i bareno povrće

7. DAN:

Doručak: Dva jajeta, kruška ili dinja

Ručak: Losos sa roštilja i salata

Večera: Svinjski kotlet i salata

Napomena: Pre nego što počnete da držite dijetu, konsultujte se sa svojim lekarom ili nutricionistom.

