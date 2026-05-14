Ozempik je poslednjih godina postao jedan od najtraženijih lekova među ljudima koji žele brzo da smršaju. Društvene mreže pune su priča o naglom gubitku kilograma, a mnogi ga danas doživljavaju kao prečicu do vitke figure. Međutim, lekari upozoravaju da iza tog trenda stoje ozbiljni rizici o kojima se mnogo manje govori.

Farmaceuti i endokrinolozi sve češće primećuju da ljudi kupuju Ozempik bez stvarne medicinske potrebe, često krijući da lek koriste isključivo zbog mršavljenja. Posebno zabrinjava činjenica da mnogi sami sebi uvode terapiju, bez analiza, pregleda i kontrole stručnjaka.

Iako semaglutid, aktivna supstanca u Ozempiku, zaista može pomoći dijabetičarima i gojaznim pacijentima, stručnjaci naglašavaju da to nije bezazlena „vitamin injekcija“, već ozbiljan lek koji utiče na hormone, pankreas i metabolizam.

Najčešći problemi javljaju se već na početku terapije. Ljudi prijavljuju mučninu, povraćanje, dijareju, nadutost, bolove u stomaku, slabost i preznojavanje. Kod nekih dolazi i do hipoglikemije, odnosno naglog pada šećera u krvi, što može izazvati vrtoglavicu, nesvesticu i ozbiljno pogoršanje stanja.

Lekari upozoravaju da su moguće i mnogo ozbiljnije komplikacije — upala pankreasa, problemi sa žučnom kesom, dehidratacija, oštećenje bubrega, hormonski poremećaji, pa čak i problemi sa vidom.

Posebno zabrinjava što mnogi veruju da će uz Ozempik moći da jedu „šta god žele“, a da će kilogrami nastaviti da nestaju. Endokrinolozi objašnjavaju da telo vremenom može da se „zasiti“ terapije, nakon čega dolazi do ponovnog gojenja, naročito ako osoba ne promeni način ishrane i životne navike.

Stručnjaci upozoravaju i na još jedan veliki problem — nestašice leka. Zbog ogromne potražnje među ljudima koji žele da smršaju, dijabetičari kojima je Ozempik zaista potreban često ne mogu da dođu do terapije.

Lekari naglašavaju da zdrav čovek ne bi trebalo samoinicijativno da uzima lek za dijabetes samo zbog nekoliko kilograma viška. Pre svake terapije neophodne su analize, pregled i praćenje stanja organizma.

Jer, kako kažu stručnjaci, Ozempik može biti velika pomoć kada se koristi pravilno — ali kada se uzima na svoju ruku, posledice mogu biti mnogo ozbiljnije nego što ljudi očekuju.