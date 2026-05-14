Zašto kinoa mora da se ispira

Kinou često tretiramo kao žitaricu i kuvamo je slično pirinču ili farou, ali ona je zapravo seme, u srodstvu sa spanaćem i amarantom, i potiče iz Anda u Peruu i Boliviji.

Da bi se zaštitila u prirodi, kinoa ima više od 40 prirodnih fito-supstanci zvanih saponini koje joj daju „sapunjav“ ili gorak ukus kada se jede. Zbog toga je ptice, insekti i životinje izbegavaju. Pranjem kinoe uklanjaju se saponini.

Već oprana kinoa

Većina kinoe koja se danas prodaje je već unapred oprana i na pakovanju je označena kao takva. Preprana kinoa, kao što ime kaže, već je oprana kako bi se uklonio najveći deo saponina. Ne mora ponovo da se pere, ali stručnjaci i dalje preporučuju da se kratko ispere pre kuvanja radi što čistijeg ukusa.

Kako isprati kinou

Ovaj brzi korak pomaže da se sačuvaju i ukus i struktura zrna, kaže Sarela Herada, suosnivač i izvršna direktorka kompanije ,,SIMPLi", koja u svom asortimanu ima i kinoju. Ona napominje da ispiranje uklanja prašinu nastalu tokom transporta i blago hidrira zrno, što omogućava ravnomernije kuvanje. Posebno je važno kada se kinoa koristi kao osnova obroka.

Najjednostavniji način je da se kinoa stavi u cediljku sa finom mrežicom i ispira pod mlazom hladne vode 20 do 30 sekundi, uz mešanje rukama kako bi se sve ravnomerno opralo.

Ako nemate takvu cediljku, Herve Malivert, kuvar-instruktor i direktor kulinarskih poslova na institutu ,,Institute of Culinary Education", predlaže da se kinoa stavi u posudu sa vodom, lagano promeša i ukloni sve nečistoće koje isplivaju na površinu. Po potrebi se postupak ponavlja.

Malivert takođe savetuje da se kinoa kupljena na meru (iz rinfuza) opere pažljivije, jer može sadržati više prašine i nečistoća nego upakovana kinoa.

Da li je neoprana kinoa bezbedna za jelo?

„Potpuno je bezbedno jesti neopranu kinou“, kaže Herada. „Problem nije u bezbednosti, već u ukusu i ukupnom doživljaju.“

Saponini su prirodne supstance i nisu štetni, ali većini ljudi ne prija gorak ukus koji stvaraju, objašnjava ona. Ispiranje kinoe je zapravo način da se poboljša ukus i da namirnica pruži bolji kvalitet i nutritivnu vrednost. Neki ljudi su osetljiviji na saponine i kod njih konzumacija neoprane kinoe može izazvati blage digestivne tegobe.

Šta se dešava ako se kinoa kuva bez ispiranja?

Kinoa će se i bez pranja normalno skuvati, kaže Herada. Glavna razlika je u senzornom iskustvu: može se osetiti malo izraženiji ukus i jači miris tokom kuvanja. To dolazi od minimalne prirodne prašine i prirodnih karakteristika zrna, a ne od saponina.

Da li je tostiranje kinoe alternativa pranju?

Kinoa može da se tostira, kaže Malivert. To je zanimljiv postupak i toplota može dati orašast, pržen ukus, ali to nije zamena za ispiranje, ističe on. Malivert kaže da generalno ne tostira kinou, već tu tehniku čuva za „teže“ žitarice poput ječma.

