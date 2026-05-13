Džejms Ambroz, koji sa suprugom Džulijom obeležava 75. godišnjicu braka, je podelio tačan trenutak kada je shvatio tajnu srećnog braka.

Par iz Pensilvanije (oboje u devedesetim godinama) je obeležio veliki jubilej tokom vikenda. Govorili su za CBS News Pittsburgh o svojoj ljubavnoj priči koja je počela 1951. godine, dok je trajao Korejski rat.

Džulija je jednog dana privukla Džejmsovu pažnju dok je šetala sa drugaricom u malom gradu Ligonier u Pensilvaniji, blizu Pitsburga.

„Bili smo u omladinskom centru i išli smo u grad i šetali oko trga“, prisetila se Džulija. „On i njegov drug su, izgleda, bili tamo i tražili lepe devojke, i nekako smo im privukle pažnju.“

Prvi utisci

Na pitanje reportera šta je prvo primetio na Džuliji, Džejms je rekao uz osmeh: „Pretpostavljam njen izgled. Prilično zgodna.“

Džulija, sa druge strane, pamti svog sadašnjeg supruga kao „lepog mladog čoveka“.

„Sedeo je u svom automobilu, sa lulom u ustima. O, zaista je izgledao lepo“, prisetila se ona.

Njih dvoje su se venčali nedugo nakon što su se upoznali i uspostavili vezu. Tokom mnogih godina koje su usledile, dobili su dva sina i dve ćerke, a njihova porodica se vremenom proširila na 12 unučadi, 21 praunuče i dvoje čukununučadi.

Lep život

Njihova najstarija ćerka, Džoan Ambroz, je rekla da je „veoma ponosna“ na svoje roditelje i lep život koji su zajedno izgradili.

„Kada razgovaram sa svojim prijateljima i mogu da kažem da su mi oba roditelja i dalje živa, da su oboje pokretni i da žive sami, to je zaista sjajna porodica“, rekla je ona. „Mi se nikada ne svađamo — to je jedna stvar kod naše porodice. Mislim da nikada nismo imali porodičnu svađu u kojoj nismo pričali jedni sa drugima.“

Osvrćući se na svoj dug brak sa Džulijom, Džejms se našalio o trenutku na dan venčanja kada je stajao pred oltarom i došao do jednostavnog zaključka koji je oblikovao njihov skladan brak. Na pitanje kada je shvatio da nije „šef“ u kući, odgovorio je: „Mislim onog trenutka kada me je sveštenik naterao da kažem ‘da’.“

