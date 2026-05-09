Pitate se koji deterdžent da kupite kada stanete pred policu u marketu? Da li birate onaj koji je na akciji ili onaj koji je koristila vaša baka? Pogrešan izbor može da uništi vašu omiljenu garderobu i postepeno ošteti bubanj mašine.

Ako vam crna majica posle pet pranja izgleda kao da je prekrivena prašinom, ako bele košulje vuku na žućkasto i ako iz mašine dolazi vlažan, ustajao miris, nemojte odmah zvati majstora.

Uzrok se verovatno nalazi u kutiji ili boci pored mašine.

Prašak

Prašak je i dalje najbolji izbor za belo rublje. Klasičan prašak sadrži izbeljivač na bazi kiseonika, zbog čega je idealan za peškire, čaršave i bele košulje na temperaturama od 60 stepeni i više. Njegove granule deluju i kao blagi abraziv, pa pomažu da se mrlje od blata, trave i krvi efikasno uklone tokom pranja.

Međutim, ima i manu. Na temperaturama od 30 ili 40 stepeni često se ne rastvori u potpunosti i može ostaviti bela zrnca na tamnoj odeći. Zato ga za crno i tamno rublje treba izbegavati.