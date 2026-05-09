Pitate se koji deterdžent da kupite kada stanete pred policu u marketu? Da li birate onaj koji je na akciji ili onaj koji je koristila vaša baka? Pogrešan izbor može da uništi vašu omiljenu garderobu i postepeno ošteti bubanj mašine.
Ako vam crna majica posle pet pranja izgleda kao da je prekrivena prašinom, ako bele košulje vuku na žućkasto i ako iz mašine dolazi vlažan, ustajao miris, nemojte odmah zvati majstora.
Uzrok se verovatno nalazi u kutiji ili boci pored mašine.
Prašak
Prašak je i dalje najbolji izbor za belo rublje. Klasičan prašak sadrži izbeljivač na bazi kiseonika, zbog čega je idealan za peškire, čaršave i bele košulje na temperaturama od 60 stepeni i više. Njegove granule deluju i kao blagi abraziv, pa pomažu da se mrlje od blata, trave i krvi efikasno uklone tokom pranja.
Međutim, ima i manu. Na temperaturama od 30 ili 40 stepeni često se ne rastvori u potpunosti i može ostaviti bela zrnca na tamnoj odeći. Zato ga za crno i tamno rublje treba izbegavati.
Tečni deterdžent
Tečni deterdžent je pravi izbor za obojenu odeću. Gel ne sadrži izbeljivač i zato čuva intenzitet boja. Šarena i crna garderoba najbolje reaguje na njega jer sprečava bledenje vlakana. Pošto je već u tečnom obliku, odmah se aktivira u vodi, što ga čini pogodnim za hladne i kratke programe pranja.
Odlično uklanja masne fleke poput ulja, šminke ili sosa, pa se može naneti direktno na mrlju pre pranja. Međutim, ako se belo rublje pere isključivo gelom duže vreme, može dobiti sivkastu nijansu koju je kasnije teško vratiti u prvobitno stanje.
Kapsule
Kapsule su praktično rešenje koje često viđamo u reklamama. Ubacite jednu kapsulu, zatvorite vrata mašine i pranje je gotovo. Ipak, ta praktičnost ima visoku cenu po pranju. Folija oko deterdženta se ponekad ne rastvori u potpunosti tokom brzih ciklusa i pranja na nižim temperaturama, pa može ostati lepljiv trag na odeći koji se teško uklanja.
Takođe, kapsule imaju unapred određenu količinu deterdženta, što znači da nisu fleksibilne. Ista doza se koristi i za manju količinu veša i za pun bubanj, pa to može dovesti do nepotrebnog trošenja ili nedovoljnog pranja.
Za pranje na 30 stepeni najbolji izbor je tečni gel za šarenu odeću. Brzo se rastvara, ne ostavlja bele tragove i čuva boje. Prašak i kapsule na toj temperaturi često ostaju delimično nerastvoreni.
Tvrda voda utiče na rezultate pranja jer sadrži visok nivo kamenca. Zbog toga deterdžent slabije deluje i teže se peni. Prašak se u takvim uslovima pokazuje efikasnijim od gela jer često sadrži sastojke koji omekšavaju vodu i vezuju kalcijum. Ako u vašem domu kuvalo brzo dobija naslage kamenca, velika je verovatnoća da i veš mašina radi u sličnim uslovima.
Preporučuje se upotreba sredstva protiv kamenca jednom mesečno, bez obzira na vrstu deterdženta.
Jedna od najčešćih grešaka je preterivanje sa količinom deterdženta. Višak se ne ispira u potpunosti, ostaje u tkanini i čini odeću krutom. Zbog toga koža može da iritira, a odeća da izaziva nelagodnost.
Dovoljna je mala količina gela za pola bubnja. Prašak treba dozirati prema uputstvu proizvođača, a ne odokativno. Kapsule se ne dele jer im se zaštitna folija može oštetiti i pustiti hemiju prerano.
Omekšivač i deterdžent ne treba sipati zajedno u istu pregradu. Ostaci se vremenom talože u crevima i gumi mašine, gde se razvija buđ, što dovodi do neprijatnog mirisa koji ne nestaje ni nakon praznog pranja.
