Kardiovaskularne bolesti su i dalje vodeći uzrok smrti odraslih širom sveta. Kada je reč o prevenciji kardiovaskularnih bolesti, ključno je fokusirati se na brojke. Neke su povezane sa životnim stilom, poput praćenja unosa zasićenih masti ili vežbanja 75 minuta nedeljno visokim intenzitetom. Druge, pak, zahtevaju odlazak lekaru i vađenje krvi, što može biti neprijatno. Ipak, jedan kardiolog naglašava koliko su te brojke važne.

"Redovne krvne pretrage ključne su za svakoga ko ima dijagnostikovan kardiovaskularni problem ili uzima lekove za holesterol", kaže dr. Bredli Server, interventni kardiolog i glavni medicinski direktor u firmi VitalSolution. "Važno je da znate kolikom ste riziku izloženi, ali i da proverite jesu li lekovi koje uzimate delotvorni." Nalazi vam takođe mogu pomoći da prilagodite životne navike i tako podržite zdravlje srca.

Dve ključne vrednosti u nalazima

Kada dr. Server pregledava pacijentove krvne nalaze, prvo se fokusiran na LDL holesterol i trigliceride. To mu pomaže da informiše pacijente i podstakne ih na korake prema boljem zdravlju.

"Holesterol je značajan promenljivi faktor rizika za razvoj koronarne bolesti srca", kaže. "Poznavanje vrednosti holesterola omogućuje procenu ličnog rizika i olakšava ranu intervenciju, čime se potencijalno mogu sprečiti ili ublažiti buduće komplikacije."

Koronarna bolest srca razvija se kada se u arterijama koje opskrbljuju srce krvlju nakuplja plak, koji ih može suziti ili blokirati. No, nećete znati koliki je vaš rizik dok ne uradite krvne pretrage i s lekarom porazgovarate o svojim vrednostima LDL-a i triglicerida.

"Najbolji način za snižavanje holesterola jeste prvo znati svoju vrednost i svoj cilj", kaže dr. Server. "To se utvrđuje posetom lekaru primarne zdravstvene zaštite i razgovorom o vašim ličnim rizicima." Zavisno od toga, odrediće se i koliko često trebate proveravati nalaze u krvi.

"Učestalost testiranja zavisi od vašeg rizika od komplikacija. Ako imate dijabetes, poznatu koronarnu bolest srca ili članove porodice s ozbiljno povišenim nivoima, poznavanje vaših vrednosti je presudno kako bi se izbegle daljnje komplikacije", objašnjava dr. Server.

