Ishrana za snižavanje LDL holesterola može biti jednostavna

Popunite ½ tanjira raznobojnim povrćem koje nije skrobno (brokoli, kelj, spanać, boranija, šargarepa).

Držite skrobne namirnice na ¼ tanjira . Birajte integralne žitarice kao što su integralni pirinač, kinoa i integralni hleb bogat vlaknima. Takođe birajte zdrav skrob kao što su slatki krompir, pasulj i grašak.

Proteini neka budu ¼ tanjira . Birajte piletinu i ćuretinu bez kože, ribu, nemasno crveno meso, soju, sočivo i pasulj. Ograničite unos crvenog mesa, ćuretine, piletine i ribe na oko 170–200 g dnevno.

Jedite sveže voće kao desert ili užinu.

Pijte mleko sa 1% masti ili nemasni jogurt kao užinu.

Šta možete da uradite da snizite LDL?

Zdrava ishrana i fizička aktivnost pomažu u snižavanju LDL holesterola i smanjuju rizik od srčanog i moždanog udara. Plan ishrane za zdravlje srca uključuje mnogo biljnih namirnica kao što su mahunarke (pasulj, grašak, sočivo), orašasti plodovi, voće i povrće, kao i nemasne proteine, mlečne proizvode sa malo masti i zdrave masti.

Jedite više hrane bogate rastvorljivim vlaknima

To su: pasulj, grašak, sočivo, jabuke, pomorandže, kruške, slatki krompir, ovas, ovsene mekinje i mleveno laneno seme.

Šta je LDL holesterol?

LDL holesterol (LDL-C) je "loš" holesterol koji može da se nakuplja u arterijama i dovede do srčanog ili moždanog udara.

Zamenite nezdrave masti zdravim

Koristite ulja kao što su kanola, kukuruzno, maslinovo, kikirikijevo, šafranovo, susamovo i sojino umesto putera i kokosovog ulja.

Jedite avokado, orašaste plodove i semenke uz obroke i užine.

Izbegavajte

Masnu govedinu, slaninu, kobasice, masne komade mesa i brzu hranu.

Hranu sa trans mastima (izbegavati proizvode sa "delimično hidrogenizovanim uljem").

Prženu hranu.

Pića sa šećerom (soda, zaslađeni čajevi, voćni sokovi, sportski napici).

Slatkiše poput krofni, kolača, pita, peciva i bombona.

Ostale preporuke