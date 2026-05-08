Postoje ljudi koji skoro uvek stavljaju tuđe potrebe ispred svojih. Pristaju na stvari koje ne žele, prećutkuju ono što ih muči i pokušavaju da održe mir po svaku cenu. No ovaj vikend za neke znakove donosi važan unutarnji preokret.

Nakon dugog perioda prilagođavanja drugima, napokon dolazi trenutak u kojem će početi birati sebe. Neki će postaviti granice, neki reći "ne", a neki prvi put priznati šta zaista žele.

Vaga

Vage su poznate po tome da žele mir i sklad u odnosima, često i nauštrb vlastitih potreba. Upravo zato neretko pristaju na kompromise koji ih iznutra iscrpljuju. Ovog vikenda nešto se menja. Vage više neće imati strpljenja za odnose u kojima samo one popuštaju. Mnogi će prvi put otvoreno reći šta im smeta, bez osećaja krivice.

Rak

Rakovi često ugađaju drugima jer žele da se svi oko njih osećaju dobro. Problem je što pritom zanemaruju vlastite emocije. Ovaj vikend donosi im važnu spoznaju, ne mogu stalno nositi tuđe terete. Rak će početi povlačiti granice i udaljavati se od ljudi koji uzimaju više nego što daju.

Devica

Device imaju potrebu biti korisne i često preuzimaju previše odgovornosti. Navikle su rešavati tuđe probleme, čak i kada ih niko to ne traži. No ovog vikenda dolazi zamor. Devica shvata da ne može svima biti oslonac dok sama ostaje iscrpljena. Vreme je da prestane spašavati druge i počne više misliti na sebe.

Ribe

Ribe teško podnose konflikte i često će prećutati vlastite potrebe samo da izbegnu napetost. Upravo zato ljudi ponekad prelaze njihove granice bez posledica. Ovog vikenda Ribe više neće biti spremne na isto ponašanje. Emocionalni umor tera ih da se napokon zauzmu za sebe i jasno pokažu šta više ne žele tolerisati.

