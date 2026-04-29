Ekstremne dijete često daju brze rezultate, ali se kilogrami jednako brzo vraćaju jer takav pristup nije održiv. Umesto toga, dugoročno mršavljenje zasniva se na promeni navika i ravnoteži u svakodnevnom životu.

Prvi korak je ishrana bez restrikcija, gde se ne izbacuju cele grupe namirnica, već se vodi računa o balansu proteina, zdravih masti i složenih ugljenih hidrata, što daje sitost i stabilniju energiju.

Drugi važan deo je kretanje, pri čemu nije presudan intenzitet, već kontinuitet. Redovna šetnja, rekreacija ili umereni treninzi pomažu sagorevanje kalorija i ubrzavaju metabolizam.

Treći element je kvalitetan san, koji utiče na hormone gladi i sitosti, pa njegov nedostatak može dovesti do povećanog apetita i lošijih izbora u ishrani.

Četvrti faktor je doslednost mali, svakodnevni koraci i realni izbori donose dugoročne rezultate, umesto perfekcije i kratkotrajnih dijeta.