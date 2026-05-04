Doručak je najbitniji obrok u toku dana? Ili baš i ne. Uprkos tome što su nam ovu rečenicu često ponavljali roditelji, zapravo, i jedna i drua strana imaju svoje “za” i “protiv”.

Brojne studije jesu pokazale da oni koji doručkuju, imaju manje šanse da obole od bolesti srca, dijabetes, gojaznost i povišen holesterol od onih koji preskaču.

Sa jedne strane se postavlja pitanje da li je tu zaista u tome ključ, ili oni koji doručkuju zapravo imaju i druge dobre navike, poput vežbanja, nepušači su, piju manje alkohol i uopšteno gledano, bolje se hrane – što doprinosi boljem zdravlju. Ali, sa druge strane, neka nedavna istraživanja sugerišu da preskakanje doručka s vremena na vreme može imati i zdravstvene koristi.

Po rečima stručnjaka dr Karana Raja, izreka da je “doručak najvažniji obrok u toku dana”, potekla je od američkog doktora i nutricioniste Džona Keloga, koji je izmislio pahuljice, odnosno kornfleks. Kako Raj kaže, to je bio upravo način da proda svoj brend.

U stvarnosti, doručak ništa nije manje ili više bitan od bilo kog drugog obroka u toku dana. “Ako ste gladni – jedite, ako niste – nemojte”, poručuje Raj. I ne samo to. Stručnjaci ističu da potoje još neki mitovi i uverenja, vezana za doručak, koje treba “razbiti”, odnosno, objasniti jednom za svagda.

1. Tradicionalna jela nisu dobar izbor

Poslednjih godina su, gotovo na crnoj listi tradicionalni izbori poput jaja sa slaninom i kobasicom. Peciva su se takođe našla na toj listi, kao i palačinke i vafli.

Mnoga druga tipična jela za doručak, su tokom godina nepravedno zapostavljena. Jaja – sa jedne strane kažu da podižu holesterol, a zapravo su krcata proteinima, vitaminima i drugim hranljivim sastojcima vitalnim za zdravlje očiju, mozga i srca. Vaša jutarnja šolja kafe? Nekada se smatralo da izaziva rak i bolesti srca, sada je poznato da crna kafa pomaže u zaštiti od visokog krvnog pritiska, dijabetesa tipa 2, Parkinsonove bolesti i raka jetre. Tost od celog zrna pšenice sa maslacem? Sjajan izvor vlakana – nešto što većina nas nema ni približno dovoljno, kao i zdrave masti.

2. Doručak štiti od prejedanja

Smatralo se da ukoliko obilno doručkujete, kasnije ćete smanjiti unos kalorija tokom ručka ili večere. Ali studija Univerziteta Kornel otkrila je suprotno. U studiji su istraživači imali dobrovoljce – polovina ljudi je redovno doručkovala, a druga polovina su bili oni koji ili ne doručkuju uopšte, ili preskaču. Zatim su pogledali kako su dve grupe jele ostatak obroka tih dana. Iako su “preskakači” dpručka ogladneli, nisu prekomerno nadoknadili unos hrane za vreme ručka ili kasnije tokom dana. U stvari, na kraju su pojeli oko 400 kalorija manje, svakog dana od onih koji jedu doručak, što sugeriše da bi preskakanje doručka povremeno moglo biti pametan način za inače zdrave odrasle osobe, da smršaju.

3. Doručak pomaže da izgubite kilograme

Doručak već dugo povezan sa gubljenjem kilograma, ali, u realnosti, malo je dokaza da jutarnji obrok zapravo smanjuje kilograme. Na primer, studija zasnovana na podacima 50 000 zdravih, aktivnih ljudi, sugeriše da veliki doručak, uz izbegavanje grickalica i kasnih večera, može pomoći u sprečavanju dugotrajnog debljanja. Ima smisla, ali ne dokazuje da redovan doručak direktno uzrokuje gubitak kilograma ili, po tom pitanju, kakav je doručak najbolji.

Zatim postoje i druge, ozbiljnije studije. U četvoromesečnom nasumičnom kontrolisanom ispitivanju (zlatni standard istraživanja), naučnici sa Univerziteta Alabama u Birminghemu, otkrili su da doručkovanje nije uticalo na gubitak kilograma. Učesnici su izgubili istu težinu bez obzira jesu li jeli ujutru ili ne, navodi se na portalu allrecipes.com.

Slušajte svoje telo. Dobar doručak ima mnogo zdravstvenih blagodeti, ali svi smo mi različiti. Ako ste gladni ujutro, doručkujte i po mogućnosti birajte da dodate barem malo proteina. S druge strane, ako znate da se osećate bolje bez doručka, krenite kroz vrata i uživajte u svom danu.