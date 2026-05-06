Nega biljaka više neće biti ista kada otkrijete zašto iskusni baštovani uvek drže kutiju šibica pored saksija.

Ako vam biljke propadaju, a sitne mušice stalno izlaze iz zemlje, jednostavan trik sa sumporom može rešiti problem za manje od jednog dana.

Sumpor iz glavica šibica može biti od velike koristi za biljke jer sadrži i fosfor, važne elemente za njihov pravilan rast i zdravu zemlju u saksiji.

Kada zalivate biljke, ove supstance se postepeno oslobađaju u zemljište i pomažu u zaštiti korena.

Ovakav pristup deluje iznutra, upravo tamo gde se najčešće nalaze larve štetočina koje oštećuju biljku.

Postupak se izvodi tako što se uzme pet do osam šibica i ravnomerno rasporedi u krug, na otprilike dva centimetra od ivice saksije.

Zatim se šibice zabodu u zemlju tako da njihove glavice budu potpuno prekrivene, jer se na taj način najbolje aktiviraju prilikom svakog narednog zalivanja.

Posle nedelju dana potrebno je proveriti stanje šibica. Ukoliko su se glavice u potpunosti razgradile, treba ih zameniti novim i nastaviti postupak dok se biljka u potpunosti ne oporavi.

Ovaj postupak je najbolje primeniti čim primetite prve mušice ili kada biljka prestane da razvija nove listove.

Kao preventivna mera, dovoljno je ponoviti tretman dva puta godišnje, idealno u proleće i ranu jesen.

Šibice su bezbedne za većinu sobnih biljaka i neće oštetiti koren ukoliko se ne postavljaju neposredno uz stabljiku.

Pojava sitnih crnih mušica koje izlaze iz zemlje ukazuje na to da je biljka ugrožena i da se u zemlji nalaze larve.

Sumpor koji se oslobađa iz šibica stvara nepovoljne uslove za insekte, zbog čega oni ubrzo nestaju.

Već nakon nekoliko dana može se primetiti da je zemlja čistija, a biljka deluje zdravije i snažnije.

Ukoliko biljka i dalje ne napreduje, moguće je da je zemlja postala previše zbijena i iscrpljena, pa je korisno blago rastresti njen površinski sloj.

Važno je obezbediti dovoljno indirektne svetlosti i voditi računa da se voda ne zadržava dugo u podlošku.

Kombinacija ovog postupka i umerenog zalivanja može značajno doprineti bujnom i zdravom rastu biljaka u prostoru.

Video:

 

 
 