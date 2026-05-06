Nega biljaka više neće biti ista kada otkrijete zašto iskusni baštovani uvek drže kutiju šibica pored saksija.

Ako vam biljke propadaju, a sitne mušice stalno izlaze iz zemlje, jednostavan trik sa sumporom može rešiti problem za manje od jednog dana.

Sumpor iz glavica šibica može biti od velike koristi za biljke jer sadrži i fosfor, važne elemente za njihov pravilan rast i zdravu zemlju u saksiji.

Kada zalivate biljke, ove supstance se postepeno oslobađaju u zemljište i pomažu u zaštiti korena.

Ovakav pristup deluje iznutra, upravo tamo gde se najčešće nalaze larve štetočina koje oštećuju biljku.