Visoki holesterol često prolazi neprimećeno jer se nakuplja bez jasnih simptoma. Vremenom povišene vrednosti mogu pridoneti stvaranju plaka u arterijama, sužavanju protoka krvi i povećanom riziku od srčanih bolesti, srčanog i moždanog udara.

Iako većina ljudi holesterol povezuje prvenstveno sa ishranom, postoje i drugi faktori koji mogu imati veliki uticaj. Od genetike do svakodnevnih navika poput sna, kardiolozi upozoravaju na tri iznenađujuća faktora koji mogu tiho uticati na nivo holesterola, piše EatingWell.

Genetsko nasleđe

Iako ishrana i fizička aktivnost igraju važnu ulogu, genetika često postavlja temelje. Kardiolozi dr. Barat Sangani i dr. Natanijel Lebovic ističu da je upravo genetika jedan od najčešće zanemarenih uzroka povišenog holesterola. Sangani navodi kako je ključan "genetski faktor, posebno lipoprotein(a) ili Lp(a), nasledni faktor rizika koji nije deo standardnog lipidnog profila. Može povećati kardiovaskularni rizik čak i kada vrednosti holesterola ne izgledaju posebno visoke".

Lebovic dodaje da "nasleđena stanja, poput povišenog Lp(a), mogu značajno povećati rizik bez obzira na zdrav način života". Objašnjava kako je reč o posebno lepljivoj čestici koja podstiče zgrušavanje i upalu u arterijama te deluje poput lepka za plak. Budući da često ne reaguje na promene ishrane i životnog stila, važno je biti svestan tog faktora i uraditi testiranje.

Nedostatak kvalitetnog sna

Uz svakodnevne obaveze, kvalitetan san često je zanemaren, iako igra važnu ulogu u regulaciji holesterola. Lebovic objašnjava da "mnogi ne shvataju kako manjak sna može poremetiti hormone koji regulišu metabolizam, što dovodi do nepovoljnih promena u nivoima holesterola".

Dodaje da loš san povećava nivo hormona stresa, poput kortizola, i remeti regulaciju apetita, stvarajući lančanu reakciju koja utiče na masnoće u krvi.

Nutricionistkinja Mišel Routstejn potvrđuje tu povezanost. "Nedovoljan ili nekvalitetan san može sniziti nivo HDL holesterola i povećati trigliceride", kaže.

Takođe upozorava da povišen kortizol može povisiti LDL holesterol, podstaknuti nakupljanje masnoće na stomaku i otežati uklanjanje holesterola iz krvi. Istraživanja pokazuju da loš kvalitet sna može biti povezan s višim nivoima tzv. malog gustog LDL holesterola, koji je posebno rizičan.

Hronična upala

Hronična upala može neprimetno narušiti zdravlje krvnih sudova i uticati na nivo holesterola. "Može nastati zbog različitih stanja, poput autoimunih bolesti, bolesti desni ili hroničnih infekcija, i pritom promeniti način na koji telo upravlja holesterolom te povećati rizik od stvaranja plaka", objašnjava Lebovic.

Vremenom takva upala oštećuje zidove arterija i menja način obrade masti u organizmu. Lebovic ističe da to može "uzrokovati lakšu oksidaciju LDL holesterola i njegovo taloženje u plaku", što je ključan korak u razvoju ateroskleroze.

Šta možete učiniti

Zatražite od lekara detaljnu analizu lipida, uključujući nivo Lp(a). Prevencija je ključna. "Zatražite sveobuhvatnu procenu koja nadilazi standardne pretrage, uključujući jednokratni test za lipoprotein(a) i apolipoprotein B, posebno ako u porodici postoji istorija srčanih bolesti", savetuje Lebovic.

Važno je i upravljati stresom. Rautstejn preporučuje uvođenje rutina koje pomažu opuštanju i smanjenju stresa. "U svakodnevicu uključite aktivnosti koje donose osećaj mira i zadovoljstva kako biste lakše upravljali reakcijama na stres", kaže.

Naravno, ključne su i osnovne životne navike. "Ishrana, fizička aktivnost, održavanje zdrave telesne težine, izbegavanje pušenja i kvalitetan san temelj su kontrole holesterola", ističe Sangani. U ishranu uključite namirnice bogate vlaknima, poput ovsenih pahuljica, mahunarki, semenki i celovitih žitarica. Preporučuje se najmanje 150 minuta umerene fizičke aktivnosti nedeljno, poput brzog hodanja ili plesa, uz dva treninga snage.

Kontrola holesterola važan je deo očuvanja zdravlja srca. Iako su ishrana i kretanje temelj, nisu jedini faktori. Genetika, kvalitet sna i hronična upala mogu dugoročno uticati na nivoe holesterola. Informisanjem, brigom o snu i uravnoteženim načinom života moguće je napraviti značajan korak prema boljem zdravlju.

