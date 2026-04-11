Podrazumeva se da su snovi prirodan deo spavanja. Bilo da to očekujete ili ne, vaš mozak tokom spavanja ponovo „pokreće“ poznata lica i situacije (čak i one kojih se ne sećamo po buđenju) kao način da obradi i klasifikuje uspomene, odnose, pa čak i naše najdublje strahove.

Prema novoj studiji koju je sprovela IMT škola za napredne studije u Luki, istraživačka institucija u Luki, u Italiji, živopisni snovi mogli bi biti ključ za dublji i kvalitetniji san. Ali kako možete iskoristiti snove za bolji san i kako oni tačno utiču na njega?

Specijaliste za spavanje daje odgovor.

Kako intenzivni snovi vode ka dubljem snu

Ranija istraživanja pokazala su da spore moždane talase sa minimalnom aktivnošću — odnosno stanje kada se mozak „isključuje“ — stvaraju idealne uslove za dubok san, dok su snovi povezani sa REM fazom sna (brzo kretanje očiju), što ukazuje da je mozak delimično aktivan tokom sanjanja.

„Ono što se izdvaja u ovoj studiji jeste sugestija da je sanjanje strukturirano i funkcionalno, a ne pasivno, i da je verovatno deo načina na koji mozak resetuje, organizuje i reguliše sam sebe tokom noći“, kaže dr Saema Tahir, specijalistkinja za poremećaje spavanja, sa četvorostrukom sertifikacijom iz oblasti medicine odraslih i dece.

U studiji su istraživači analizirali 196 noćnih zapisa od 44 zdrave odrasle osobe. Učesnici su noći provodili u laboratoriji dok je njihova moždana aktivnost praćena tokom sna; tokom četiri dana, budili su ih oko 1.000 puta i pitali ih šta su doživljavali neposredno pre buđenja, kao i koliko su duboko mislili da su spavali.

Prijavljivali su da su najdublji san imali ili kada nisu imali nikakvo svesno iskustvo, ili nakon veoma živopisnih i „uronjenih“ snova.

„Ovo sugeriše da snovi mogu da promene način na koji mozak interpretira san: što je san živopisniji, to se san subjektivno doživljava dubljim“, objašnjava profesor Đulijo Bernardi, profesor neuronauke na IMT školi za napredne studije i glavni autor studije.

Čak i kada su fiziološki pokazatelji pokazivali smanjenje „pritiska sna“, učesnici su prijavljivali da su im snovi pomagali da zadrže osećaj dubokog sna, delujući kao neka vrsta „tampon zone“ između spoljašnjeg sveta i unutrašnjeg iskustva sanjača.

„Ako snovi pomažu da se održi osećaj dubokog sna, onda promene u sanjanju delimično mogu objasniti zašto neki ljudi imaju utisak da loše spavaju čak i kada objektivni pokazatelji spavanja izgledaju normalno“, kaže Bernardi. „Umesto da budu samo nusprodukt sna, intenzivni snovi mogu da ublaže varijacije u moždanoj aktivnosti i održe subjektivni osećaj dubokog sna.“

Kako imati živopisnije snove i dublji san

„Primeri intenzivnih snova mogu biti ponovno povezivanje sa nekim značajnim osobama na miran ili razrešavajući način, postizanje nečega važnog ili putovanje na željena mesta“, objašnjava dr Tahir. „Takvi snovi često imaju izražene senzorne detalje u pogledu boja i zvuka, osećaj narativa ili svrhe, kao i emocionalno razrešenje ili radoznalost, a ne strah. Ljudi se često bude iz ovakvih snova osećajući se mentalno osveženo, lakše i inspirisano.“

Iako je kontrolisanje sadržaja snova uglavnom van vaše moći, dr Tahir kaže da zaštita i dosledno održavanje rutine opuštanja pre spavanja može dovesti do smislenijih snova koji prirodno nastaju iz stabilnog ritma spavanja. Ona preporučuje sledeće večernje navike:

Odlazak na spavanje u isto vreme

„Zaštitite svoj REM prozor tako što ćete ići na spavanje u isto vreme svake noći“, savetuje dr Tahir. „REM faza je najizraženija kasnije tokom noći, pa kraće spavanje smanjuje REM san.“ Cilj je odlazak na spavanje u isto vreme svake večeri radi boljeg i obnavljajućeg sna.

Smanjenje prekida sna

Dr Tahir preporučuje da se odmah adresiraju faktori iz okoline kao što su hrkanje, buđenja ili poteškoće sa uspavljivanjem, kako bi se smanjila verovatnoća lošeg sna.

Ograničavanje unosa alkohola

Iako čaša vina može pomoći da se zaspite, dr Tahir upozorava da prekomeran unos alkohola može potisnuti REM fazu sna.

Dosledna rutina opuštanja pre spavanja

Bilo da volite vođenje dnevnika, meditaciju ili toplu kupku, ona preporučuje stabilnu rutinu koja mozgu signalizira da se približava vreme za spavanje.

Optimizacija okruženja za spavanje

„Okruženje za spavanje je važno više nego što se misli. Održavanje hladne, mračne sobe i smanjenje spoljašnjih smetnji podržava dublje i neprekidne cikluse sna“, kaže dr Tahir.

