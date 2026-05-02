Kuhinjski sunđer spada među najčešće korišćene predmete u domaćinstvu, ali istovremeno predstavlja i jedan od većih higijenskih problema. Iako ga mnogi koriste nedeljama pa i mesecima, stručnjaci ističu da bi trebalo da se menja znatno češće.

On svakodnevno dolazi u dodir sa ostacima hrane, vlagom, masnoćom i površinama koje lako zadržavaju mikroorganizme. Zbog svoje porozne strukture i stalne vlažnosti, sunđer postaje idealno mesto za razmnožavanje bakterija.

Naučna istraživanja su još pre nekoliko godina pokazala da korišćeni kuhinjski sunđeri predstavljaju prava žarišta mikroorganizama, sa izuzetno velikom koncentracijom bakterija i stotinama različitih vrsta.

Kada je reč o učestalosti zamene, preporuka stručnjaka je da se sunđer menja na svake jedne do dve nedelje, u zavisnosti od učestalosti kuvanja i načina upotrebe. Američka organizacija za javno zdravlje i bezbednost potrošačkih proizvoda NSF savetuje zamenu otprilike na svake dve nedelje ili češće po potrebi, dok Ministarstvo poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država naglašava da je najbolje kupovati nove sunđere što češće, jer ih je teško temeljno očistiti.

Drugim rečima, ako sunđer deluje istrošeno, ima neprijatan miris, ostavlja sluzav trag ili počinje da se raspada, nema potrebe za odlaganjem zamene jer je očigledno da je vreme za novi.

Redovna zamena je važna iz više razloga. Sunđeri zadržavaju vlagu, a upravo takva sredina pogoduje razvoju bakterija. Za razliku od nekih drugih kuhinjskih pomagala, oni se sporo suše, što dodatno podstiče razmnožavanje mikroorganizama.

Istraživanja pokazuju da patogeni mogu opstati u sunđerima danima, pa čak i duže, dok se znatno teže zadržavaju na alatima koji se brže suše. Poređenja između četki i sunđera ukazuju na to da se četke brže suše i u pravilu sadrže manje mikroorganizama.

Osim što služi za čišćenje posuđa, sunđer često postaje sredstvo za širenje nečistoća. Mnogi ga koriste za različite zadatke poput brisanja radnih površina, uklanjanja prosutih tečnosti ili čišćenja sudopere. Na taj način lako prenosi mikroorganizme sa jedne površine na drugu. Ministarstvo poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država upozorava da sunđeri mogu biti izvor bakterija i uzrok unakrsne kontaminacije ruku, kuhinjskih površina i hrane.

Sunđer treba baciti bez odlaganja bez obzira na to koliko je star čim se primete određeni znaci koji ukazuju da više nije bezbedan za upotrebu. To je slučaj kada ima neprijatan miris, kada ostaje stalno sluzav, kada počinje da se raspada ili mrvi, kao i kada je bio u kontaktu sa sirovim mesom ili njegovim sokovima. Takođe, zamena je neophodna ako je korišćen za čišćenje više površina bez prethodnog ispiranja ili ako i nakon pranja i dalje deluje prljavo.

Video: