Grčevi u dlanu i prstima je pojava sa kojom su se verovatno svi već susreli. Iako je neprijatan osećaj, često ga zanemarujemo, a ne bi trebalo. Jer, takvi grčevi mogu da budu rani znakovi mnogih bolesti.

Ako grčevi vremenom postanu redovni to je često simptom hormonalnih poremećaja, problema sa metabolizmom ili manjka vitamina.

Manjak vitamina ili minerala

Vitamin B12 je neophodan za zdravo funkcionisanja nervnog sistema. Kao rezultat nedostatka vitamina B12, magnezijuma i kalijuma može doći do utrnulosti ruku i stopala, što može biti praćeno umorom i slabošću.

Problemi sa vratom i kičmom

Cervikalni sidrom

Obično se manifestuje bolovima u vratu postao je problem modernog čoveka. Zbog redovne upotrebe računara ili telefona, i drženja vrata u istoj poziciji, lako može da dođe do bolova u kičmi i vratu. A grčevi i bolovi u leđima često prouzrokuju slične probleme i u šaci i u stopalu.

Sindrom karpalnog tunela

Ručni zglob je najuži deo tela i vekovima je predstavljao simbol ženske lepote. Međutim, dokazano je da žene sa uskim ručnim zglobom, naročito srednjeg životnog doba, imaju veći rizik od nastanka sindroma karpalnog tunela. Karpalni tunel je uzak prostor između tetiva kroz koji prolazi živac koji se na latinskom zove nervus medijanus.

Ukoliko dođe do uvećanja ili upale tetiva u ručnom zglobu, prostor karpalnog tunela se dodatno sužava, što dovodi do pritiska na ovaj nerv. Pritisak na nerv uzrok je tegoba koje se javljaju u nivou palca, kažiprsta, srednjeg prsta i dela domalog prsta, i to u vidu utrnulosti, trnjenja, bockanja, bola i smanjenog osećaja za dodir.

Ovom sindromu sklone su i trudnice, a može se javiti i kao posledica rasta tumora u prostoru karpalnog tunela.

Glavni simptom ove bolesti jeste utrnutost šake.

Dijabetes

Stalno visok nivo šećera krvi može da dovede do oštećenja nerava, a oštećen nervni sistem može da pruzrokuje grčeve u šaći. Ako hronično osećate neprijatni bol u ruci, obavezno izmerite šećer.

Oboljenje štitne žlezde

Gubitak kilograma ili gojaznost, umor, gubitak kose, ali i razne promene na koži mogu da ukažu na oboljelenje štitne žlezde. Kada je organ neaktivan (hipotireoza), on ne proizvodi dovoljno određenih hormona (T3 i T4).

Pacijenti mogu iskusiti umor, naglo dobijanje na kilaži, suvu kožu, zatvor... Mnogi prijavljuju i utrnulost ruku, posebno u slučaju dugotrajnog nelečenog hipotiroidizma, koji može prouzrokovati oštećenje perifernih nerava.