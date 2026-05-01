Često verujemo da dete od oba roditelja nasleđuje podjednak broj osobina, ali biologija pokazuje drugačije. Iako otac ima značajnu ulogu u razvoju deteta, naučna saznanja ukazuju da majka postavlja osnovu organizma. Postoje određene osobine koje se prenose isključivo od majke, bez uticaja očeve genetike.

Majka detetu prenosi ključne funkcije koje ga prate tokom čitavog života.

Istraživanja sugerišu da majčini geni imaju važnu ulogu u razvoju inteligencije i nivoa energije.

Dok otac češće utiče na fizičke karakteristike, kao što su visina ili oblik nosa, majka doprinosi unutrašnjoj snazi i mentalnim sposobnostima. Reč je o prirodnom procesu u kojem je u određenim aspektima očev uticaj ograničen.

U nastavku saznajte koje tri važne osobine nasleđujete isključivo od majke.

Inteligencija i nasleđivanje osobina

Savremena genetika pokazuje da se kognitivne sposobnosti ne nasleđuju isključivo od jednog roditelja, već su rezultat složene kombinacije gena oba roditelja i njihovih međusobnih interakcija. Iako se neki geni povezani sa razvojem mozga nalaze na X hromozomu, inteligencija nije vezana samo za njega, niti dolazi isključivo sa jedne strane porodice.

Postoje istraživanja koja ukazuju na to da određeni genetski uticaji mogu biti izraženiji u pojedinim delovima mozga, ali to ne znači da su očev ili majčin genetski doprinos isključeni. Razvoj inteligencije zavisi i od okruženja, obrazovanja i iskustva tokom života.

Kada dete brzo uči i lako usvaja nove veštine, to je rezultat kombinacije genetskih predispozicija i uslova u kojima odrasta, a ne isključivo uticaja jednog roditelja.

Energija i fiziološke funkcije

Energija organizma i izdržljivost povezani su sa različitim genetskim i metaboličkim faktorima. Jedan od važnih elemenata su mitohondrije, koje se u većini slučajeva nasleđuju od majke, jer se prenose preko jajne ćelije.

To znači da deo ćelijske energije dolazi iz majčine linije, ali ukupna fizička snaga i metabolizam zavise od velikog broja gena oba roditelja, kao i načina života, ishrane i aktivnosti.

Zdravlje i vitalnost nisu određeni samo jednim izvorom, već kompleksnom interakcijom genetike i životnih navika.

Biološki ritam i san

Unutrašnji biološki sat, koji utiče na to kada spavamo i budimo se, naziva se cirkadijalni ritam. Na njega utiču brojni geni, ali i faktori iz okruženja, kao što su svetlost, navike i način života.

Nema dokaza da se ovaj ritam prenosi isključivo od jednog roditelja. Deca mogu naslediti određene sklonosti, ali se obrasci spavanja oblikuju tokom odrastanja i pod uticajem svakodnevnih navika.

Zaključak

Genetika je složen sistem u kojem učestvuju oba roditelja, uz značajan uticaj sredine. Osobine poput inteligencije, energije i ritma spavanja ne potiču isključivo od jedne strane, već nastaju kao rezultat zajedničkog delovanja više faktora tokom razvoja i života.

Video: