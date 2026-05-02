Stručnjak za kontrolu štetočina Džim MekHejl ističe da jak i prodoran miris eukaliptusa deluje kao signal opasnosti za insekte i glodare. Budući da taj miris nije uobičajen u njihovom prirodnom okruženju, oni ga instinktivno doživljavaju kao nešto što treba izbegavati, zbog čega se udaljavaju od njega.

Pre upotrebe bilo kakvih sredstava protiv štetočina, najvažnije je da se najpre spreči njihov ulazak u dom. To podrazumeva zatvaranje svih pukotina, otvora oko cevi, kao i proveru prozora i vrata. Ovaj korak se smatra osnovom i ključnim početkom u borbi protiv neželjenih insekata i glodara.

Kada se koristi eukaliptusovo ulje, najefikasniji način primene je priprema rastvora. Preporučuje se razblažena smeša sa oko 5 odsto ulja, koja se nanosi duž ulaza, ivica prostorija i svih mesta kroz koja bi štetočine mogle da se provuku.

Da bi se postigao efekat, neophodna je redovna primena, pa se rastvor preporučuje nanositi svakog dana kako bi se održao dovoljno jak miris koji odbija štetočine.

