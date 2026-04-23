Nakon što se srušila tokom vožnje bicikla, Dajana Voren je saznala da je živela sa rupom u srcu.

Vorenova (55) je bila na ruti dugoj oko 22 kilometra ka ostrvu Mersija u Engleskoj kada se srušila, preneo je The Independent u nedelju, 19. aprila.

Napravila je predah u jednom kafiću usput, gde je Vorenova, koja je tada imala 51 godinu, naručila kafu i keksiće kako bi dobila energiju za ostatak vožnje.

„Stavila sam krem na keksiće i spremala se da počnem da jedem, a posle toga se ne sećam mnogo toga“, rekla je za ,,PA Real Life", prenosi pomenuti medij. „Navodno sam pala licem pravo u njega — šteta za keksiće!“

Objasnila je da u početku nije bila preterano zabrinuta zbog tog događaja i da je mislila da bi mogao biti nuspojava menopauze, ali je ipak otišla kod lekara.

Rupa u srcu

Njen lekar je posumnjao da bi problem mogao biti povezan sa srcem i uputio ju je kod kardioloških specijalista. Podvrgnuta je nizu testova, uključujući elektrokardiogram, nakon čega joj je rečeno da ima defekt atrijalnog septuma — odnosno rupu u srcu.

Kako objašnjava Mayo Clinic, neke manje rupe mogu se prirodno zatvoriti tokom ranog detinjstva ili jednostavno nikada ne izazvati probleme. Veće rupe, međutim, mogu oštetiti srce i pluća i dovesti do komplikacija poput srčane insuficijencije, nepravilnog srčanog ritma, moždanog udara i plućne hipertenzije, što znači povišen krvni pritisak u arterijama pluća.

Vorenovoj je rečeno da je rupa bila veličine britanskog novčića od dva penija i da ju je imala čitavog života.

Operacije

Upućena je u bolnicu u Londonu na minimalno invazivnu operaciju kako bi se rupa zatvorila, ali nijedan od tri pokušaja nije bio uspešan. Na kraju je morala da ide na operaciju na otvorenom srcu, koja je obavljena u aprilu 2024. godine. Takođe joj je ugrađen i pejsmejker.

Povratak u normalu

Osim redovnih godišnjih kontrola, Vorenin život se vratio u normalu. U junu planira vožnju biciklom dugu oko 87 kilometara, od Londona do Brajtona, duž obale Engleskog kanala, kako bi prikupila sredstva za Britansku fondaciju za srce putem platforme ,,JustGiving".

Počela je da trenira u januaru, radeći vežbe koje je preporučila dobrotvorna organizacija i postepeno povećavajući kilometražu svakog meseca. Na ovom putovanju će joj se pridružiti njen brat Geri i njegova supruga Tereza.

Vorenova je rekla za da želi da zahvali organizaciji za njihovu „neverovatnu“ podršku. „Vratiti nešto zajednici, na bilo koji način... mislim da je to važno“, rekla je.

