Večno pitanje oko kojeg se lome koplja glasi: Da li je bolje tuširati se ujutru ili uveče? Ljubitelji jutarnjeg tuširanja kažu da nema boljeg načina za razbuđivanje i svež početak dana. S druge strane, oni koji se tuširaju uveče tvrde da je ključno "isprati dan sa sebe" i opustiti se pre spavanja. No, šta o svemu kaže nauka i koja je rutina bolja za higijenu, objašnjava mikrobiološkinja Primrouz Friston, piše The Independent.

Naučna pozadina higijene

Pre svega, važno je naglasiti da je tuširanje, nezavisno od doba dana, sastavni deo svake dobre higijenske rutine. Pomaže nam ukloniti prljavštinu i masnoću s kože, što može sprečiti kožne osipe i infekcije. Tuširanjem se takođe uklanja znoj i tako suzbija neprijatan telesni miris.

Iako mnogi misle da neprijatan miris uzrokuje sam znoj, njega zapravo proizvode bakterije koje žive na površini naše kože. Sveži znoj je bez mirisa, no bakterije, posebno stafilokoki, koriste ga kao izvor hranljivih materija. Kada razgrađuju znoj, oslobađaju spojeve koji sadrže sumpor, takozvane tioalkohole, koji su odgovorni za oštar miris tela koji nam je svima poznat.

Dan ili noć?

Tokom dana, telo i kosa neizbežno skupljaju zagađivače i alergene poput prašine i polena, uz uobičajeno nakupljanje znoja i sebuma. Večernje tuširanje može ukloniti većinu tih čestica, pa manje toga završi na vašoj posteljini.

No, čak i ako ste se sveže istuširali pre spavanja, i dalje ćete se znojiti tokom noći. Vaši kožni mikrobi tada će se hraniti hranljivim materijama iz tog znoja. To znači da ćete do jutra preneti mikrobe na posteljinu i verovatno se probuditi s blagim telesnim mirisom.

Ono što dodatno umanjuje prednosti večernjeg tuširanja jeste neredovno pranje posteljine. Mikrobi koji uzrokuju neprijatne mirise, a koji su već prisutni u vašoj posteljini, mogu se tokom spavanja preneti na vaše čisto telo. Takođe, večernji tuš ne zaustavlja ljuštenje ćelija kože, koje mogu postati izvor hrane za kućne grinje, čiji izmet može biti alergen i pogoršati astmu.

Prednosti jutarnjeg tuširanja

Jutarnje tuširanje, s druge strane, pomaže u uklanjanju mrtve ćelije kože, kao i znoj ili bakterije koje ste pokupili s posteljine tokom noći. To je posebno važno ako vaša posteljina nije bila sveže oprana kada ste legli. Jutarnji tuš osigurava da će vaše telo biti čišće od mikroba stečenih preko noći kada odevate svežu odeću.

Takođe, dan ćete započeti s manje znoja koji bi hranio bakterije koje proizvode miris, što će vam verovatno pomoći da duže ostanete sveži u poređenju s nekim ko se tuširao uveče. Iz perspektive mikrobiologa, jutarnje tuširanje ima prednost.

Važnost čiste posteljine

Naravno, svako ima svoje navike. No, bez obzira na to koje vreme odabrali, na učinkovitost vašeg tuširanja utiču i mnogi drugi aspekti vaše ličnr higijene - ponajpre koliko često perete posteljinu. Zato, bilo da preferirate jutarnje ili večernje tuširanje, ključno je redovno čistiti posteljinu.

Posteljinu i jastučnice trebalo bi prati barem jednom nedeljno kako biste uklonili sav znoj, bakterije, mrtve ćelije kože i sebum koji su se na njima nakupili. Pranjem se takođe uklanjaju sve gljivične spore koje bi mogle rasti na posteljini, zajedno s izvorima hranljivih materija koje mikrobi koji proizvode neprijatne mirise koriste za rast.