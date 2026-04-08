Farbanje jaja za Uskrs može biti jednostavno i brzo, bez nereda i komplikacija. Jedan od najpopularnijih trikova poslednjih godina je farbanje jaja pomoću limuntusa, koji daje posebnu šaru i sjaj.
Kako se farbaju jaja u limuntusu
Postupak je veoma jednostavan: u mlaku vodu dodaje se kašika limuntusa, zatim se u šerpu ubace bela jaja i kuvaju oko 10 minuta nakon ključanja. U međuvremenu se priprema boja za jaja – razmuti se u vodi i doda kašika sirćeta.
Nakon kuvanja, jaja se vade i potapaju u pripremljenu boju dok ne dobiju željenu nijansu. Na kraju se jaja premažu uljem kako bi dobila lep sjaj i spremna su za uskršnju trpezu (pogledajte detaljni video).
Zašto je ovaj trik toliko popularan
Ova metoda farbanja jaja oduševila je mnoge jer:
· ne pravi nered u kuhinji
· štedi vreme
· daje jedinstvenu, „peskiranu“ šaru
· jaja izgledaju sjajno i dekorativno
Mnogi koji su isprobali ovaj trik tvrde da je idealan za sve koji žele brze, lepe i efektne rezultate bez puno truda.
Ako želite savršeno ofarbana jaja za Uskrs bez komplikacija, limuntus je jednostavno i efikasno rešenje koje daje odlične rezultate za vrlo kratko vreme.
Video:
Komentari (0)