Devojčica je rođena u ponedeljak u 18:20 po britanskom vremenu, a po rođenju je težila 2.970 grama.

"Džek i ja s velikim veseljem objavljujemo dolazak naše devojčice. Presrećni smo i zaljubljeni", napisala je.

Ovo je treće dete princeze i njenog supruga Džeka Bruksbenka. Već imaju dva sina, Augusta (5 godina) i Ernesta (2 godine).

Judžini i Džek venčali su se 2018., iste godine kada su svoje veliko venčanje imali i princ Hari i Megan Markl. Na svadbi je bilo oko 850 zvanica, a mnogi su tada komentarisali kako je ispred kraljice Elizabete, mladine bake, bilo prazno mesto.

I dok su jedni nagađali kako je reč o stolici na kojoj je nedostajao jedan gost ili je preminuo nešto pre venčanja, priča je bila mnogo jednostavnija. Jedna od omiljenih unuka sad već pokojne kraljice ostavila je prazno mesto ispred svoje bake kako je ništa ne bi ometalo u pogledu prema oltaru.