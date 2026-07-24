Glumica Kiki Palmer ostala je iznenađena kada je tokom gostovanja Opre Vinfri u njenom podkastu "Baby, This is Keke Palmer" saznalo da pravo ime slavne voditeljke zapravo nije Opra, već Orpa.

Vinfri je u epizodi objavljenoj 21. jula objasnila da njeno ime potiče od biblijskog lika Orpe iz Knjige o Ruti.

"Ime potiče od biblijskog lika Orpe. To je iz Knjige o Ruti, prvog poglavlja, četrnaestog stiha. Reč je o priči o Ruti i Naomi. Ruta je rekla: 'Kuda god ti ideš, idem i ja.' A Orpa je odgovorila: 'Ja se vraćam. Žao mi je, ne mogu. Put je predug'", objasnila je Vinfri.

Kada je Palmer čula da se Opra zapravo trebala zvati Orpa, iznenađeno je upitala zašto je promenila ime. No, razlog nije bila njena odluka.

"Niko nije znao kako se to piše", objasnila je 72-godišnja voditeljka. "Tako je na rodnom listu ostalo Orpa, ali su me ljudi počeli zvati Opra. Sve se svodi na to je li P pre ili posle R. Jednom kad su me počeli zvati Opra, tako je i ostalo."

Ime je pogrešno izgovarano decenijama

Vinfri je otkrila da je tek u dvadesetima shvatila kako joj ljudi celo vreme pogrešno izgovaraju ime. Uprkos tome, na njenom rodnom listu i danas stoji Orpa.

Tokom razgovora primetila je i da Kiki Palmer takođe ne koristi svoje pravo ime u javnosti.

"Lorin Kejana je tvoje pravo ime", rekla joj je Vinfri, otkrivši da je i njena gošća umetničko ime zamenila za ono po kojem je danas poznata.

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