Mnogima je hleb nezaobilazan deo svakodnevne ishrane, no nekima nakon obroka uzrokuje nadutost. Razlog može biti osetljivost na pšenicu ili gluten, zbog čega se javljaju neprijatni simptomi poput gasova, nadutosti i bolova u stomaku. Gastroenterolog dr. Džozef Salhab, na društvenim mrežama poznat kao The Stomach Doc, izdvojio je nekoliko vrsta hleba koje bi mogle biti lakše za varenje, piše Huffington Post.

"Ako vam hleb izaziva gasove i nadutost, isprobajte neku od ovih alternativa", poručio je u videu objavljenom na TikToku.

Hleb od proklijalih žitarica

Prva preporuka dr. Salhaba je hleb od proklijalih žitarica. Priprema se od celovitih zrna koja se pre mlevenja ostavljaju da proklijaju.

Za razliku od običnog belog hleba i drugih proizvoda od rafiniranog pšeničnog brašna, ovde se koristi celo zrno, a upravo proces klijanja čini razliku. Dr. Salhab objašnjava da klijanje može smanjiti količinu glutena i FODMAP spojeva, koji kod nekih ljudi izazivaju nadutost i probavne tegobe.

Hleb od lana

Druga preporuka je hleb od lana, koji se priprema od mlevenih lanenih semenki bogatih vlaknima i omega-3 masnim kiselinama. Iako ga nije uvek lako pronaći u prodavnicama, vrlo se jednostavno može pripremiti i kod kuće.

Sordo ili hleb od kiselog testa

Sordo je poslednjih godina postao jedna od najpopularnijih alternativa klasičnom hlebu. Priprema se uz pomoć prirodnog kvasca i mlečno kiselih bakterija, umesto običnog pekarskog kvasca. Tradicionalni recept sadrži tek nekoliko sastojaka: brašno, vodu i so, dok je osnova testa takozvani starter, odnosno prirodno fermentisana kultura brašna i vode.

"Proces fermentacije pomaže razgradnji dela glutena i fruktana, koji su među najčešćim uzrocima nadutosti", kaže dr. Salhab.

Budući da se danas može kupiti u većini pekara i supermarketa, mnogima je i najpraktičniji izbor.

Važna napomena

Iako ove vrste hleba mogu sadržati manje glutena, on nije u potpunosti uklonjen. Zato dr. Salhab upozorava da nisu prikladne za osobe s celijakijom ili alergijom na pšenicu odnosno gluten.

Ako nadutost traje duže od tri nedelje ili se često ponavlja, svakako se javite lekaru. Uzrok ne mora biti samo hleb, nego i druga stanja poput sindroma iritabilnog creva ili drugih bolesti probavnog sistema.

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