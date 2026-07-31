Želja da obnovite sve u svojoj kuhinji sasvim je prirodna. Posebno kada vas primamljuju reklame i video-snimci koji nude jednostavna rešenja za koja se tvrdi da svakodnevne kulinarske zadatke čine bržim, boljim i potencijalno zabavnijim. Ali pre nego što zamenite svoje stare, pouzdane rekvizite, razmislite o tome da su skromni kuhinjski alati — koji se širom sveta koriste decenijama, pa i vekovima — možda već u svom najboljem izdanju; bez ikakve potrebe za inovacijama, modernim izmenama ili fensi pakovanjima.
Zadržite ove starinske kuhinjske predmete, one koje biste pronašli u kuhinji svojih baka i deka, jer od njih zaista nema ničeg boljeg. Dodatni plus: dok ih koristite, možete osetiti i lepu dozu nostalgije, a to je osećaj koji nijedna aplikacija za kupovinu ne može da zameni.
Tiganj od livenog gvožđa
Dobar tiganj od livenog gvožđa trajaće večno i može postati pravo porodično kulinarsko nasleđe. Napravljen od izdržljivog gvožđa i ugljenika, ovaj tiganj ravnomerno i dugo zadržava toplotu, što ga čini odličnim za pripremu skoro svega — od svih vrsta jaja i pilećih prsa, pa sve do pečenja proje. Prirodno se ne lepi kada se pravilno održava, bezbedan je za upotrebu u rerni i na roštilju, a odlično izgleda i kada se iznese direktno na sto. Štaviše, možda će vam biti potrebno i više ovakvih tiganja za pripremu velikog obroka, ili nekoliko različitih veličina u zavisnosti od toga kako ih koristite. Liveno gvožđe takođe može prirodno preneti gvožđe u hranu koja se u njemu sprema, što je izuzetno korisno za ishranu.
Avan i tučak
Zaboravite na slatke prenosive blendere ili moćne kuhinjske aparate za seckanje, jer je starinski način usitnjavanja sastojaka često i najbolji. Ništa ne može zameniti način na koji ovaj dvodelni set od avana i tučka može da zdrobi začine, samelje pesto ili druge zeljaste soseve, ili izdrobi orašaste plodove za hskavi posip. On čini hranu rustičnijom, ukusnijom i manje uniformnom, što je odlična stvar ako volite bogatu teksturu. Malo fizičkog truda nikada nije pokvarilo ukus hrane!
Rupičasta kašika
Starinska rupičasta kašika sa mrežastom korpom — takozvani „pauk“ — jednostavno nema zamenu. Žičana mrežasta korpica pričvršćena za dugačku drvenu, bambusovu ili metalnu dršku odlična je za vađenje sastojaka iz vrele vode, bilo da blanširate povrće ili kuvate knedle. Neophodna je pri prženju u dubokom ulju (koje se, naravno, može raditi i u tiganju od livenog gvožđa), kako biste bezbedno izvadili pržene komade iz vrućeg ulja i pustili da se višak masnoće ocedi. Ova kašika ima i brojne druge namene, uključujući odvajanje belanaca od žumanaca kod presnih jaja, propuštanje testa za špecle kako bi se formirala testenina, skidanje pene sa supa i bujona, ili čak ceđenje testenine.
Špatula za ribu
Ova specijalna alatka koristi se za mnogo više od same pripreme ribe. Reč je o fleksibilnoj metalnoj špatuli sa prorezima koja je sjajna za podizanje ribe iz vrućeg tiganja uz očuvanje njenog nežnog mesa; takođe je odlična za okretanje mnoštva drugih proteina, uključujući i one sa kožicom. Blaga elastičnost peraja čini je idealnom za okretanje palačinki ili pljosnatije pržene hrane, poput pljeskavica od krompira ili uštipaka od raka. Čvrstina metala takođe omogućava špatuli da se lako podvuče pod jaja, bilo da su pržena na oko ili smotana u lagani omlet, i prebaci ih na tanjir u jednom komadu.
Sekač za testo
Ništa ne može zameniti dobar stari poslastičarski sekač za testo. Bilo da je od metala ili silikona, ona je nezaobilazna u pekarstvu, ali i za prebacivanje sastojaka, poput iseckanog povrća sa daske za sečenje u tiganj. Korišćenje noža za sakupljanje iseckanih namirnica ili začinskog bilja može zatupiti sečivo, dok ova špatula vrhunski obavlja posao podizanja i prenošenja. Pored toga, alatka se može koristiti za sečenje jednakih porcija testa ili za struganje preostalih sastojaka i naslaga sa daske ili radne površine radi lakšeg čišćenja.
Ručni otvarač za konzerve
Ako imate dovoljno snage u šaci i spretnosti, ručni otvarač za konzerve je najbolji izbor. Ne morate da ga punite, niti zauzima mnogo prostora u kuhinji, a zagarantovano radi na raznim veličinama konzervi. Mnogi otvarači za konzerve ujedno funkcionišu i kao otvarači za flaše, što uvek dobro dođe, ili se mogu koristiti za probijanje većih limenki iz kojih treba isipati tečnost. Postoji nekoliko varijanti starinskih otvarača, pa neke mogu odgovarati određenim ljudima bolje od drugih. Otvarač za levoruke koristi istu ovu starinsku tehnologiju, ali je kurbla postavljena na drugu stranu radi lakšeg korišćenja.
Žičana mutilica
Ništa ne može tako dobro umutiti i zapeniti kajganu, sjediniti sve sastojke u jednostavno testo ili napraviti emulziju za dresinge na bazi ulja kao klasična žičana mutilica. Zaboravite na bilo koji drugi oblik ili materijal mutilice koji se hvali superiornim mogućnostima, jer žičana mutilica radi sve. Postoji jasan razlog zašto ih viđate u restoranskim kuhinjama i poslastičarnicama, a ne neke čudne, novokomponovane dizajne.
Renda
Klasična četvorostrana rendaljka je neophodan alat za rendanje sireva u komadu, ali i mnogo toga drugog. Poznata po tome što ima različite veličine rupa na svakoj strani, odlična je za rendanje povrća poput tikvica, krompira, pa čak i sočnih plodova kao što su paradajz i krastavac. To je sjajna alatka za jela koja se ne kuvaju ili zahtevaju kratku pripremu, idealna za pravljenje soseva i priloga. Najsitnija strana se takođe može koristiti za sitnjenje čenova belog luka i đumbira, a možete je upotrebiti i za rendanje cvetova karfiola u „pirinač od karfiola“, ili za mrvljenje hskavog bageta u krupnije mrvice koje ćete popržiti na maslinovom ulju, navode eksperti sa sajta Martha Stewart.
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