Jedna od njih odnosi se upravo na umivanje lica. Za razliku od mnogih žena koje lice peru nekoliko puta dnevno i koriste jaka sredstva za čišćenje, brojne Francuskinje smatraju da je preterano umivanje jedan od razloga zbog kojih koža postaje suva, osetljiva i sklonija borama.

Manje je često više

Dermatolozi već godinama upozoravaju da prečesto čišćenje može narušiti prirodnu zaštitnu barijeru kože. Zato mnoge Francuskinje ujutru lice samo isperu mlakom vodom ili ga prebrišu blagom micelarnom vodom, dok temeljno čišćenje ostavljaju za uveče, kada uklanjaju šminku, SPF i nečistoće nakupljene tokom dana. Važno pravilo je da voda nikada ne bude vrela. Topla ili mlaka voda nežnije čisti lice i manje isušuje kožu, pa ona duže zadržava prirodnu vlažnost i elastičnost.

Nežno sušenje umesto trljanja

Još jedna navika koja je karakteristična za francusku rutinu jeste način sušenja lica. Umesto grubog trljanja peškirom, lice se lagano tapka mekim peškirom ili pamučnom tkaninom. Na taj način smanjuje se iritacija, posebno kod osetljive kože.

Hidratacija odmah posle umivanja

Francuskinje često nanose hidratantnu kremu ili serum dok je koža još blago vlažna. Tako se vlaga lakše zadržava u površinskim slojevima kože, a lice duže ostaje meko, jedro i sveže.

Nije stvar u skupim kremama

Stručnjaci ističu da zdrav izgled kože mnogo više zavisi od svakodnevnih navika nego od cene preparata. Nežno čišćenje, redovna hidratacija, zaštita od sunca i izbegavanje agresivnih proizvoda mogu doprineti tome da koža duže izgleda negovano. Upravo zato mnoge žene u Francuskoj biraju jednostavnu rutinu kojoj ostaju verne godinama. Umesto stalnog isprobavanja novih proizvoda, više pažnje posvećuju doslednosti, što je, prema mišljenju dermatologa, jedna od najvažnijih tajni negovane kože bez obzira na godine.