Opra Vinfri je objasnila svoju kratku muzičku karijeru.

Bivša voditeljka (72) je tokom svog nedavnog gostovanja u emisiji ,,Baby, This is Keke Palmer" govorila voditeljki (32) o pesmi „Run On“, svom jedinom singlu, koji je ujedno služio i kao uvodna špica za 13. sezonu ,,The Oprah Winfrey Show".

Medijska ikona naziva ovu pesmu iz svojih dana na dnevnoj televiziji „jednom od grešaka u svojoj karijeri“.

Vinfrijeva objašnjava da se u to vreme našla na prekretnici u karijeri. Bilo je to 1999. godine i vagala je da li da nastavi sa svojom emisijom, koja je počela 1986. godine, ili da istraži druge poslovne prilike. Objašnjava da se molila povodom tog pitanja: „I Isus je rekao: ’Moraš nastaviti dalje.’“

Poruka ju je podsetila na pesmu „Run On“, stari spiritual koji ju je inspirisao da snimi svoju verziju. Iako pevanje nije nužno bilo njen san, u tom trenutku joj se činilo kao prava stvar.

Jedini problem? Vinfrijeva priznaje: „Shvatili smo da ne znam da pevam, iako sam išla na časove pevanja.“

Palmerova je insistirala da to nije bilo toliko loše koliko Vinfrijeva misli, na šta je bivša voditeljka dovitljivo odgovorila: „To kažeš samo zato što me gledaš. Bilo je prilično loše.“

Osvrt na karijeru

Vinfrijeva se tokom intervjua sa El Rokerom 2024. godine u emisiji Today osvrnula na svoje uspehe i neuspehe tokom života, deleći razmišljanja o načinu na koji se ponela prema završetku svog tok-šoua 2011. godine, priznavši: „Ne bih preuzela odgovornost građenja mreže [OWN] dok istovremeno privodim šou kraju. To je moja jedina žalost.“

„Mislim da je trebalo sve to drugačije da izvedem. Trebalo je da završim jednu stvar, odvojim godinu dana da ne radim ništa, pa tek onda odlučim šta je sledeća stvar za mene.“ Nastavila je: „Donela sam odluku da je vreme da se šou završi i zbog toga ne žalim. Ono zbog čega žalim jeste pokušaj da radim više stvari u isto vreme. Uradila bih ono što govorim svima drugima: ’Kada ne znaš šta da radiš, ne radi ništa. Umiri se sa sobom i ne radi ništa.’ Dala bih sebi to vreme.“

Vinfrijeva je dodala da je u međuvremenu naučila da više od svega ceni svoje slobodno vreme i odmor. Jednostavne stvari, kako je rekla, pružaju joj najveću radost.

„Ako je kišan dan, zaljubljena sam u život. Znate li zašto? Nema očekivanja“, rekla je. „Niko ne očekuje od vas da izlazite po kišnom danu. Ako je jarko sunce, svi kažu: ’Hajde, idemo da radimo ovo, ono, ono.’ Obožavam kišne dane. Kišan dan, kamin, ćebe, pas pored nogu i sjajna knjiga? To je to. Za mene je to sve.“

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