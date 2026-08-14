Tada najbolje prolaze ona naša jela jedna šerpa, gomila povrća, parče hleba i svi za sto.

Jedno od njih je bećar paprikaš, jelo na kojem su odrasle generacije. Osnovu tradicionalnog bećarca čine luk, paprika i paradajz, mada gotovo svaka kuća ima svoju verziju. Neko na kraju razbije jaja, neko voli ljutu papričicu, a neko ga ostavlja potpuno posnog.

Svoju varijantu pokazao je i Miki Đuričić, koji je klasičnu osnovu obogatio šargarepom i tikvicom. Rezultat je puna šerpa šarenog letnjeg povrća i ručak koji može da se jede samostalno, uz hleb, sir ili kao prilog uz meso.

Mikijev bećarac nije baš onaj klasični

Kod tradicionalnog bećar paprikaša važan je odnos povrća. Jedna od poznatih domaćih receptura preporučuje približno odnos 2:1:1, najviše paprike, a upola manje luka i paradajza. Posebno dobro prolaze mesnate crvene šilje, jer daju bogatiji ukus i teksturu.

Miki, međutim, ide korak dalje. U njegovoj verziji završavaju i šargarepa i tikvica, pa jelo postaje još bogatije.

Sastojci za bećar paprikaš Mikija Đuričića

Potrebno je:

najmanje 4 glavice crnog luka

4 paprike

4 paradajza

1–2 šargarepe

1 tikvica

sok od paradajza po potrebi

lovorov list

so

biber

malo ulja

1 kašičica šećera, po želji

Količine ne moraju da budu „u gram“. Bećarac je upravo ono jelo koje trpi improvizaciju ako imate još jednu papriku, ubacite je, ako je tikvica velika, stavite pola.

Tajna počinje sa dosta luka

Crni luk isecite na krupnije komade. Isto uradite sa paprikom i šargarepom.

U šerpu sipajte malo ulja i prvo stavite luk. Ostavite ga da omekša i postane staklast, a zatim dodajte papriku i šargarepu.

Nemojte odmah sipati mnogo vode. Povrće će tokom dinstanja samo pustiti sok, a upravo je cilj da se ukusi polako sjedine.

Kada paprika počne da omekšava, dodajte tikvicu, a potom paradajz isečen na komade i malo soka od paradajza.

Ubace se lovorov list, so i biber, pa se sve ostavi da lagano krčka.

Zašto Miki dodaje kašičicu šećera?

Pred kraj dolazi mali trik, kašičica šećera.

Nije poenta da bećar paprikaš bude sladak. Mala količina šećera može da ublaži izraženu kiselost paradajza, naročito ako nije potpuno zreo i sladak.

Ako imate odličan avgustovski paradajz koji je već prirodno sladak, šećer vam možda neće ni biti potreban. Probajte jelo pre nego što ga dodate.

Nemojte ga pretvoriti u supu

Kod dobrog bećarca povrće treba da bude sočno, ali jelo ne bi trebalo da pliva u vodi.

Zato pred kraj skinite poklopac i pustite da višak tečnosti ispari. Tradicionalni recepti takođe preporučuju kuvanje dok gotovo sva tečnost koju je povrće pustilo ne uvri.

I nemojte povrće kuvati do neprepoznatljivosti. Najlepše je kada se ukusi sjedine, ali se paprika, tikvica i šargarepa još vide u tanjiru.

A onda uzmete parče hleba...

Tu se završava sva priča o „laganom letnjem ručku“.

Bećar paprikaš može da se jede sam, ali uz svež domaći hleb postaje ozbiljna opasnost za korpu sa hlebom. Možete preko njega staviti i jaje na oko, što je poznat način serviranja ovog tradicionalnog jela.

A ako ostane za sutra još bolje. Kada odstoji i svi se ukusi lepo povežu, mnogima je bećarac još ukusniji.