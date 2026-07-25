Svi znaju da su žene izuzetne u obavljanju više stvari u isto vreme, ali jedna žena je ,,prešla igricu".

Kreatorka video sadržaja koja je na TikToku poznata kao ,,vanjavasic" je objavila svoje iskustvo venčanja i porođaja, ni manje ni više nego u istom danu. Njen snimak je postao viralan na ovoj mreži sakupivši preko milion pregleda i na hiljade komentara oduševljenih i šokiranih gledaoca.

Ona je, naime, prvo objavila niz slika i snimaka koji su ispratili ceo proces od venčanja do porođaja. Vanja i njen izabranik su obučeni u elegantne plave kombinacije na početku snimka stajali ispred matičarke spremni da izgovore sudbonosno ,,da". Mlada je vidno bila na samom kraju trudnoće i borila se da izdrži do kraja venčanja. Njeni bolovi su krenuli tokom ceremonije, te je stajanje postajalo sve veći izazov.

Ipak, par je uspeo da se venča i nakon toga dočeka sina.

Vanja napisala u opisu snimka: ,,I da mogu opet bih ovako, nisam bila svesna da se porađam."

Komentari

Ovi životni trenuci pokrenuli su lavinu komentara, od čestitki, do zbunjenosti, šala i kritika.

,,Mogli ste i krštenje isti dan lagano", napisao je jedan korisnik.

Drugi se nadovezao: ,,Bar znate zasigurno kad vam je godišnjica braka."

Bilo je još šaljivih komentara poput: ,,Definicija recenice: izlazim iz kuće samo ako sve zavrsavam danas" ; ,,Obavila sve" i ,,Izašla iz kuće, obavila sve, vratila se."

Objašnjenje

Međutim bilo je i kritika na račun toga što je par čekao ,,poslednji trenutak" da se venča, na šta je Vanja odgovorila:

,,Čekali smo suprugove roditelje da dodju iz inostranstva". Takođe je dodala da ,,nije lako uklopiti sve i doći iz Kanade".

Trenutak za pamćenje

Vanja je uskoro objavila i još jedan snimak u kojem je zabeležen trenutak kada se par zvanično venčao. Matičarka im je čestitala i urgirala prisutne da mladu hitno povedu u bolnicu.

Na snimku je pisalo: ,,Venčanje i porođaj kroz sat vremena. Pov: Matičarka je jedva pristala da nas venča".

Malo je reći da se ovakve stvari ne dešavaju često i da je ova žena sjajan primer ženske izdržljivosti. Bio je to trenutak koji je s razlogom raznežio naše područje i trenutak koji će ovaj par, kao i svi prisutni na njihovom venčanju pamtiti dok su živi.

Bonus video: