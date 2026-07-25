Brza pita iz tiganja spremna je za samo deset minuta i idealno je rešenje za tople letnje dane kada želite ukusan i hrskav obrok, ali bez dugog zadržavanja kraj vrelog šporeta.

Korišćenje rerne tokom leta često dodatno zagreva prostor, a čišćenje zagorelih plehova može da oduzme mnogo vremena. Uz ovaj jednostavan trik priprema obroka postaje mnogo brža i lakša.

Svi sastojci se sjedine u jednoj posudi, bez nepotrebnog nereda u kuhinji i dugog stajanja pored šporeta. Pripremljena smesa se direktno sipa u tiganj, pa ukusan doručak ili večera mogu biti gotovi za svega nekoliko minuta.

Sastojci za brzu pitu

2 jaja

200 ml jogurta

50 ml ulja

pola kašičice soli

pola kesice praška za pecivo

150 g brašna

150 g sitnog sira ili rendanog kačkavalja

malo svežeg spanaća, šunke ili susama po želji

Priprema u nekoliko jednostavnih koraka

Umutite jaja, jogurt, ulje i so u dubljoj posudi. Zatim dodajte brašno i prašak za pecivo i mešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu bez grudvica. Na kraju umešajte sir i dodatke koje ste izabrali.

Tiganj blago premažite uljem i zagrejte na umerenoj temperaturi. Sipajte pripremljenu smesu, poravnajte je špatulom i poklopite.

Pitu pecite na tihoj vatri oko pet do šest minuta, dok donja strana ne dobije lepu zlatnu boju. Zatim je pomoću tanjira pažljivo okrenite i pecite još tri do četiri minuta dok ne bude gotova.

Za dodatnu hrskavost koristite tiganj sa nelepljivim dnom i pripremajte pitu na laganoj vatri. Visoka temperatura može dovesti do toga da spolja brzo potamni i izgori, dok unutrašnjost ostane nedovoljno pečena.

Poklopac pomaže da se zadrži toplota i para, zahvaljujući čemu testo ostaje mekano i lepo naraste. Nakon okretanja, ostavite pitu još nekoliko minuta da se ispeče do kraja i dobije privlačnu zlatnu koricu. Za još izraženiju hrskavost, možete posuti malo susama na dno tiganja pre nego što sipate smesu.

Ova jednostavna pita iz tiganja savršeno se slaže uz čašu rashlađenog jogurta ili kiselog mleka.

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